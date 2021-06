Asta performanţă! Clubul Centura Neagră Craiova a adus Cupa Regelui în Bănie!

Una dintre cele mai importante reuşite ale clubului de karate Centura Neagră Craiova a avut loc la finele săptămânii trecute, la Caracal. În perioada 4-6 iunie, sportivii din cadrul clubului oltean au impresionat în Finala Campionatului Naţional de Karate Tradiţional pentru copii (6-13 ani), la ediţia a 30-a, unde au izbutit să câştige prestigioasa Cupă a Regelui.

Toţi cei 36 de mici karatişti au demonstrat că pregătirea a fost una excelentă, chiar dacă timpurile nu sunt cele mai grozave. La final, clubul Centura Neagră Craiova se poate lăuda cu 16 titluri de campion naţional, 10 titluri de vicecampion naţional, 11 clasări pe locul al treilea şi 2 clasări pe locul al 4-lea. În total, s-au obţinut nu mai puţin de 72 de medalii (36 medalii de aur, 18 medalii de argint şi 18 de medalii de bronz), un rezultat fantastic pentru club şi oraş.

La Cupa Regelui se întâlnesc toate cluburile, din toată ţara. Se realizează clasamentul podiumurilor naţionale. Premiile câştigate de copii au un anumit punctaj, care se adaugă la echipa de la clubul de la care fac parte. Clubul cu cele mai multe puncte este cel câştigător. Fiecare medalie în parte înseamnă un anumit punctaj, iar la final se însumează şi se desemnează câştigătorul.

Pregătire excelentă în vremuri tulburi

Printre cele mai mulţumite şi fericite persoane după reuşita sportivilor de la clubul Centura Neagră Craiova este sensei Oana Gîrleşteanu, antrenoarea copiilor. Aceasta a vorbit cu GdS despre emoţiile trăite înainte şi în timpul competiţiei, dar şi despre bucuria şi satisfacţia de a aduce mult râvnita Cupă în Bănie.

„Am participat cu 36 de sportivi, un număr considerabil. Şi pot spune că asta îţi dă şi şansă la Cupă, să aduci mai mulţi sportivi valoroşi, care să obţină rezultate importante şi să impresioneze. Gradul de pregătire al adversarilor a fost destul de ridicat. Majoritatea copiilor sunt foarte bine pregătiţi, dar eu le-am spus alor mei că, în momentul în care ne antrenăm, nu trebuie să ne gândim la cei care nu sunt pregătiţi. Este suficient să fie doar câţiva în formă bună şi gata, ţi-au luat clasamentul şi podiumul.

Îmi felicit pe această cale colegii din toată ţara. Chiar lucrează cu toţi copiii mici în săli şi se observă la fiecare competiţie că sportivii sunt pregătiţi. Şi este îmbucurător acest lucru, mai ales că de aproape doi ani ne confruntăm cu această problemă globală, iar pregătirea sportivilor nu s-a făcut în cele mai bune condiţii“, a spus sensei Oana Gîrleşteanu, pentru GdS.

„Este măgulitor că am reuşit să aducem Cupa în Bănie“

„Sunt mândră, fericită. Este un vis pe care-l aveam şi pe care l-am îndeplinit. În 2019, la ultima competiţie, ne-am clasat pe locul doi, ceea ce ne-a ambiţionat şi mai tare. Participarea a fost condiţionată, copiii toţi au fost testaţi, am făcut vizită medicală, pur şi simplu am avut emoţii la tot. Trăirea şi emoţiile tuturor sportivilor le-am absorbit şi eu, pentru că este normal. Dar, este bine când totul se termină cu bine, iar eu sunt extrem de mulţumită de ceea ce au reuşit copiii mei. Este măgulitor că am reuşit să aducem Cupa în Bănie, în Oltenia. Ne-am dorit foarte mult acest lucru şi ne bucurăm că am reuşit să ducem acest sport la un nivel cât mai înalt“, a continuat antrenoarea.

Următoarea oprire: Poiana Braşov!

Pentru karatiştii de la Centura Neagră Craiova va urma o nouă provocare, de această dată la Poiana Braşov. În weekend, sportivii Oanei Gîrleşteanu vor participa la Finala Campionatului de cadeţi, juniori, tineret şi seniori, de unde speră să se întoarcă, din nou, cu medalii.

„În weekend vom pleca din nou, de data aceasta la Poiana Braşov. Va avea loc Finala Campionatului de cadeţi, juniori, tineret şi seniori (sportivi 14+). O să avem emoţii si aici, ca de fiecare dată, dar suntem încrezători şi ne dorim să ne întoarcem cu medalii cât mai strălucitoare“, a mai menţionat antrenoarea de la clubul Centura Neagră Craiova.

REZULTATE – COPII 4 (6-7 ani):

medalie de bronz – kihon ippon kumite feminin (grupa A)– Ioana Stiolică;

medalie de aur – kata echipe feminin – Selena Rădulescu/Ioana Stiolică/Sofia Vasile (grupa A).

REZULTATE – COPII 3 (8-9 ani)

medalie de bronz – kata individual feminin (grupa A) – Zayra Oae;

medalie de aur – kata echipe feminin (grupa A) – Maria Bunescu/Adina Sultana/Ruxandra Bîrdău;

medalie de aur – kata echipe masculin (grupa A) – Cristian Coandă/Kevin Groza/Eduard Vîlceanu;

medalie de bronz – kata individual feminin (grupa B) – Maria Vlad;

medalie de aur – kata individual masculin – Octavian Trancă;

medalie de argint – enbu mixt (grupa B) – Zayra Oae/Octavian Trancă;

medalie de bronz – enbu mixt (grupa B) – Maria Vlad/David Dinuică;

medalie de bronz – enbu masculin (grupa B) – Octavian Trancă/David Dinuică.

REZULTATE – COPII 2 (10-11 ani):

medalie de aur – kata individual feminin (grupa A) – Daria Vasile;

medalie de argint – kata individual feminin (grupa A) – Bianca Serbănescu;

medalie de aur – kata echipe masculin (grupa A) – Tudor Coandă/Nicolas Tîrşogoiu/Patrick Stoian;

medalie de aur – enbu mixt (grupa A) – Daria Vasile/Tudor Coandă;

medalie de bronz – enbu masculin (grupa A) – Tudor Coandă/Patrick Stoian;

medalie de argint – kata individual masculin (grupa B) – Anca Rădulescu;

locul IV – kata individual masculin (grupa B) – Alexia Oae;

medalie de argint – kumite individual feminin (grupa B) – Anca Rădulescu;

medalie de bronz – kumite individual feminin (grupa B) – Alexia Oae;

medalie de aur – kata echipe feminin (grupa B) – Maria Vlad/Zayra Oae/Daria Vasile;

medalie de argint – kata individual masculin (grupa C) – Eduard Creţu;

medalie de aur – kumite individual masculin (grupa C) – Eduard Creţu;

medalie de argint – kata echipe masculin (grupa C) – Eduard Creţu/David Dinuică/Octavian Trancă;

medalie de argint – enbu mixt (grupa C) – Alexia Oae/Eduard Creţu.

REZULTATE – COPII 1 (12-13 ani):

medalie de aur – kata individual feminin (grupa A) – Laura Petreanu;

medalie de argint – kata echipe feminin (grupa A) – Laura Petreanu/Bianca Serbănescu/Isabela Serbănescu;

medalie de aur – enbu mixt (grupa C) – Isabela Serbănescu/Alexandru Ungureanu;

medalie de aur – enbu masculin (grupa A) – Alexandru Ungureanu/Nicolas Tîrşogoiu;

medalie de bronz – kata individual feminin (grupa B) – Rebeca Epure;

medalie de bronz – kumite individual masculin (grupa B) – David Vlad;

medalie de aur – kata echipe feminin (grupa B) – Rebeca Epure/Alexia Oae/Anca Rădulescu;

medalie de argint – kata echipe masculin (grupa B) – David Vlad/Leonard Cîrstea/Alexandru Ungureanu;

medalie de aur – kata individual feminin (grupa C) – Anastasia Moraru;

medalie de argint – kata individual feminin (grupa C) – Bianca Rădulescu;

medalie de bronz – kata individual feminin (grupa C) – Teodora Pîrlea;

medalie de aur – kata echipe feminin (grupa C) – Anastasia Moraru/Bianca Rădulescu/Teodora Pîrlea;

medalie de bronz – kata echipe masculin (grupa C) – David Staicu/Vlad Sanda/Andrei Dragu;

locul IV – enbu masculin (grupa C) – Andrei Dragu/David Staicu;

medalie de aur – kumite individual masculin (grupa C) – Eduard Creţu/Vlad Sanda/Andrei Dragu/David Staicu.

