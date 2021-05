Înotătorii Robert Glință şi David Popovici au fost premiați de Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, pentru reuşitele de săptămâna trecută, de la Campionatele Europene de natație.

David Popovici a obținut o performanță fantastică la doar 16 ani, după ce a reușit să se califice la JO. Sportivul pregătit de Adrian Rădulescu a reușit să obțină „biletele” pentru Tokyo la Campionatele Europene de la Budapesta. De partea cealaltă, Robert Glință este, cronologic, primul sportiv român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. A reușit performanța în 2019, în luna aprilie, când a îndeplinit baremul olimpic la o competiție de la Guanghzou (China) în proba de 100 metri spate. La Campionatele Europene de înot în bazin scurt (25 de metri), de la Glasgow (Marea Britanie), Robert Andrei Glință a cucerit medalia de bronz la 100 m spate.

Asigurări de mai bine din partea sportivilor

David Popovici le-a mulțumit tuturor celor care l-au ajutat să ajungă la o asemenea performanță. Totodată, acesta a promis că nu va dezamăgi România, la Jocurile Olimpice.

„În primul rând, aș vrea să le mulțumesc antrenorilor mei și staff-ului meu întreg. Aș vrea să le mulțumesc părinților mei, pentru că întotdeauna m-au ajutat, m-au susținut și m-au împins către tot ce am vrut să fac și mi-a făcut plăcere să fac. Aș vrea să mulțumesc Federației Române de Natație pentru tot suportul. Mă bucur că am ajuns aici, însă e doar începutul. Va trebui să dau tot ce am mai bun și la Olimpiadă, și la următoarele concursuri. Nu o să vă dezamăgesc, de asta sunt sigur”, a declarat David Popvici, citat de Prosport.

Robert Glință susține că această performanță îl motivează să mențină trendul ascendent în care se află.

„Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru această susținere și apreciere. Cu siguranță contează foarte mult pe parcursul nostru, al sportivilor, către performanță. Le mulțumesc și antrenorilor mei, pentru că este vorba despre o muncă în echipă, iar rezultatele obținute nu ar fi fost posibile fără o strânsă colaborare. Cu siguranță, această realizare este o mare confirmare pentru noi și o mare sursă de motivație pentru a continua să menținem acest trend ascendent”, a declarat Robert Glință.

La mai multe înainte!

Robert Glinţă a obţinut, sâmbătă, medalia de aur la Campionatele Europene de nataţie de la Budapesta. Acesta a declarat că se bucură de performanţa sa şi că speră că a spart gheaţa în ceea ce priveşte obţinerea altor titluri de campioni la masculin. El a lăudat, de asemenea, şi performanţa colegului său David Popovici, care a reuşit să se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo la vârsta de 16 ani.

„Mă bucur că am reuşit să sparg gheaţa, sunt primul medaliat cu aur la masculin. Eu sper că aşa să fie, că am spart gheaţa şi după mine vor începe să curgă alte titluri de campioni europeni. Cu mine sau cu alţii care vin din spate. Spre exemplu, David Popovici, care a reuşit o performanţă fabuloasă. Acesta a reuşit să se califice la Jocurile Olimpice la doar 16 ani. Este un caracter de admirat, îl apreciez foarte mult şi cred că are toate şansele, este setat pentru succes.

Am primit destul de multe mesaje de felicitare. A fost foarte greu să răspund la toate pe moment, pentru că în dimineaţa următoare am avut de înotat proba de 200 m (spate), seria de calificări. Abia după ce am terminat concursul am reuşit să mă ocup de felicitări. Oricum, este foarte îmbucurător să ştiu că am reuşit să ating inimile atât de multor persoane care şi-au rupt puţin din timpul lor să mă felicite pentru acest rezultat de care nu mă bucur doar eu. Asta mă încântă şi pe mine, că am reuşit să bucur o ţară întreagă”, a declarat Glinţă, pentru Agerpres.

Încredere înainte de Olimpiadă

Glinţă a afirmat că rezultatele de la Budapesta îi dau speranţe în ceea ce priveşte obţinerea unei medalii olimpice la Tokyo.

„Dacă o medalie olimpică de aur sau orice alt metal este greu de prezis şi de promis, ceea ce pot să vă asigur este că eu voi face tot ce îmi stă în putere să obţin cel mai bun rezultat posibil. O să încerc să le fac faţă tuturor, să le ţin piept pretendenţilor la medalia de aur. Acum, ce se va întâmpla rămâne de văzut. Vă daţi seama că este o competiţie extrem de puternică. Pot spune că tocmai acest lucru mă motivează să fac tot ce îmi stă în putere să le ţin piept. Absolut, cu siguranţă aceste rezultate îmi dau speranţe, este o foarte mare confirmare această medalie. Şi timpul este foarte îmbucurător pentru mine, este o confirmare a pregătirii de până acum. Şi, ştiind că suntem pe calea cea bună, este o sursă foarte mare de încredere pentru ceea ce facem şi în ceea ce urmează să facem în continuare, şi de motivaţie, să încercăm să ţinem ştacheta la fel de ridicată”, a adăugat campionul european.

Această medalie de aur este prima cucerită de România la un Campionat European de nataţie pentru seniori, în probele masculine. Este, de asemenea, şi cea dintâi după o pauză de 17 ani. Ultima realizare a fost a Cameliei Potec, în 2004, la Madrid, în proba de 200 m liber.

Citeşte şi: Gabi Ruse continuă în calificările de la Roland Garros după o victorie frumoasă