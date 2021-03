Scrimă / Ana-Maria Popescu merge pentru a 5-a oară la Jocurile Olimpice

Ana-Maria Popescu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce a încheiat pe primul loc în ierarhia mondială. Anunţul a fost făcut de către COSR.

„Spadasina Ana-Maria Popescu e oficial calificată la JO Tokyo 2020. Ea a terminat prima in ierarhia mondială a armei şi s-a calificat la a V-a sa ediţie de Jocuri Olimpice. Bravoo, Ana! Team Romania e mândră de tot ceea ce reprezinţi pentru sportul românesc! Şi la vară să îţi fie bine! Succes!”, a transmis COSR.

Spadasina medaliată cu aur la JO 2016 cu echipa a devenit al 60-lea sportiv român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Imediat ce m-am trezit din visare după JO Rio 2016, m-am întors hotărâtă în sala de antrenament… de parcă Tokyo 2020 se întâmpla „ieri”. Așa o grabă aveam. Acum n-am nici cea mai vagă idee cum au zburat anii, știu doar că finalul verii lui 2019 am realizat că mai am uite atât și dau buzna Jocurile peste mine… eu fiind prima sub linie în privința calificării. Și iată-mă cu fix o lună înainte de începerea sezonului, cu „o pană” de toată frumusețea la genunchiul drept, trăgând din greu în sala de recuperare și sperând să-l conving pe avariat să colaboreze în continuare (ceea ce am și reușit pentru o bună bucată de vreme).

Tot în perioada aceea am aflat, pentru că în graba mea spre calificare mă furase peisajul și nu ținusem cont de astfel de detalii, că mă luptam din greu ca să ajung pentru a 5 a oară la Jocurile Olimpice. Ei… treaba asta mi s-a părut încă și mai interesantă! N-aș fi crezut, n-aș fi sperat, dar iată că eram deja pe drum și cale de întors nici că mi-aș fi dorit să găsesc“, a scris Ana-Maria, pe contul său de Facebook.

