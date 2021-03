Mario Boboc, pregătit de un debut „incendiar“ în competiţiile profesioniste

După ce a devenit dublu campion naţional la K1, Mario Boboc (16 ani), puştiul „minune“ din K1, vrea să îşi testeze forţele şi la competiţiile profesioniste. Acesta va debuta ca profesionist pe data de 1 aprilie, la Bucureşti, la Arenele Colosseum, într-o gală incendiară.

Mario Boboc susţine că are aşteptări mari de la acest meci şi se arată încrezător în forţele proprii.

„Am muncit extrem de mult pentru a putea ajunge să lupt la profesionişti şi sunt convins că, pe data de 1 aprilie, meciul dintre mine şi adeversarul meu va fi unul incendiar. Chiar dacă Denis Ceauşu are 21 de ani, nu vreau să mă las intimidat şi voi face tot posibilul să câştig acest meci. De la vârsta de 10 ani am urcat în ring şi am luptat alături de persoane puternice de la care am avut tot timpul ce învaţa. Pot spune că acest lucru m-a transformat într-un sportiv cu rezultate, dar şi în tânărul cu vise şi speranţe mari de viitor, care ştie unde vrea să ajungă. Am emoţii pentru că este normal şi firesc acest lucru, însă pe data de 1 aprilie voi demonstra ce pot şi cu siguranţă voi ieşi învingător la prima mea competiţie de kickboxing la profesionişti“, a spus Mario Boboc.

Tânărul în vârstă de 16 ani este legitimat la Şcoala de Lupte „Florin Boboc“. Pustiul „minune“ din K1 vrea să îi calce pe urme idolului său, Remy Bonjaski. Mario Boboc (16 ani) este antrenat de tatăl său, Florin Boboc, dar şi de David Simonel.

Citeşte şi: Ne pregătim de cele mai tari curse! Cine transmite sezonul 2021 din Formula 1