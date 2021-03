Campioana olimpică la spadă de la Rio de Janeiro 2016, Ana-Maria Popescu, a fost vaccinată, luni dimineaţă, împotriva noului coronavirus.

La ieşirea din centrul de vaccinare, scrimera a declarat că doza primită a fost primul cadou de 8 martie.

„Vaccinul ăsta este primul cadou de 8 martie. Şi, trebuie să recunosc, sunt puţin mai liniştită. N-a durut vaccinul, până la urmă meseria mea este să înţep oamenii şi să nu mă las înţepată. Azi nu am avut încotro, dar o să-mi iau revanşa pentru că imediat voi pleca în cantonament la Craiova pentru o săptămână de pregătire.

Vaccinul l-am făcut în mâna dreaptă. Mâna dreaptă este victima, absolut, este mâna de bătaie, ca să spun aşa. Urmează şi prima competiţie internaţională oficială pentru mine după un an de pauză. Voi merge în Rusia. Şi având prima doză din vaccin o să stau ceva mai liniştită. Şi îmi va fi teamă doar de adversara din faţa mea, nu şi de faptul că mă pot îmbolnăvi. Bineînţeles, nu ai garanţii. Nu ne oferă nimeni garanţia nici că luăm medalii, nici că nu ne vom infecta, dar datoria noastră este să ţinem cont de reguli în continuare“, a spus Ana-Maria Brânză, citată de Agerpres.

Popescu: „Sunt fericită de deciziie luate“

Întrebată dacă ar trebui să existe un paşaport de vaccinare pentru sportivii care participă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Ana-Maria Popescu a răspuns.

„Nu mă consider în măsură să spun dacă ar trebui să existe sau nu. Eu ştiu ce am ales eu pentru mine (n.r.- să se vaccineze). Fiecare va alege ce îi dictează conştiinţa şi ce crede că e mai bine pentru el. Să nu uităm, vaccinul nu este obligatoriu, dar toate măsurile sunt obligatorii. Purtăm mască în continuare, ne spălăm pe mâini şi păstrăm distanţa. Dar nu consider că sunt în măsură să dau sfaturi. Poate după ce mă las de scrimă mă apuc de medicină şi atunci să pot oferi sfaturi. Însă eu pentru mine asta am ales şi sunt foarte fericită. Mi-am aşteptat cu nerăbdare rândul. Acum sunt puţin mai liniştită“, a adăugat scrimera.

Citeşte şi: Ana Bogdan, învinsă chiar în primul tur de la Dubai