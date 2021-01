Emanuel Gyenes, locul 35 în etapa a doua a Raliului Dakar 2021

Emanuel Gyenes, pilotul Autonet Motorcycle Team, a terminat pe locul 35 în etapa a 2-a a Raliului Dakar 2021 la secțiunea moto, desfășurată între Bisha și Wadi Ad-Dawasir (457 km de probă specială și 228 de km de legătură).

Sătmăreanul a fost înregistrat cu al treilea timp la categoria Malle Moto, dar și-a păstrat locul 1 în ierarhia generală a secțiunii, anunță Prosport.

Etapa 2 a însemnat pentru piloți și o primă întâlnire cu dunele din Arabia Saudită. Mani a pornit din bivuac în jurul orei 6 dimineața și, după 135 de km de legătură, a luat startul pe proba specială.

La primele patru puncte, Gyenes a fost fost în zona locurilor 40-42, dar până la finalul zilei a reușit să urce până pe locul 35. La sfârșitul etapei, sătmăreanul a fost înregistrat cu o întârziere de 39 de minute și 23 de secunde față de învingătorul Joan Barreda (Spania), cel care în ziua precedentă terminase doar pe locul 20.

„Un început greu în acest Dakar“

Joan Barreda a preluat conducerea și în clasamentul general, având un avans de 6 minute și 23 de secunde față de Ricky Brabec. Românul a urcat pe locul 32 la „general”, având o întârziere de o oră și 9 minute.

„A fost o probă lungă azi, au fost zone rapide, dar au fost și dune foarte moi. Acolo au avut dificultăți mai mulți concurenți, dar a fost o probă frumoasă. Am așteptat să ajung la final, am stat foarte mult pe motor în această dimineață, am avut 600 și ceva de kilometri. Un început greu în acest Dakar”, a spus Emanuel Gyenes.

Reprezentantul României începe ziua de astăzi cu un avans de 3 minute și 43 de secunde față de Arunas Gelazninkas.

Noul lider al clasamentului general este Stephane Peterhansel, care are un avans de 6 minute și 37 de secunde față de Carlos Sainz.

