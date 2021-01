F1 / Marele Premiu al Australiei, sub semnul întrebării

Marele Premiu al Australiei va fi probabil, cel maii probabil, reprogramat şi nu se va mai disputa în acest an etapa de debut a Campionatului Mondial de Formula 1, din cauza pandemiei de COVID-19 şi a restricţiilor dure ale autorităţilor locale.

Un purtător de cuvânt al Formulei 1 a declarat luni că cea mai importantă disciplină din motorsport aşteaptă cu nerăbdare să înceapă în martie, fără a preciza când va debuta sezonul, având în vedere că în martie mai e programată o cursă în Bahrain.

„În 2020 am demonstrat că putem avea curse în condiţii sigure şi am făcut ceea ce consideram imposibil în martie. Am stabilit calendarul pe 2021 şi aşteptăm cu nerăbdare revenirea Formulei 1 în martie anul acesta’‘, a afirmat oficialul.

Organizatorii locali, din Melbourne, nu au fost disponibili pentru a comenta situaţia, dar mai multe relatări consideră că amânarea cursei din Australia, cum s-a întâmplat anul trecut, va fi anunţată în cursul lunii ianuarie.

Anul trecut, Marele Premiu al Australiei a fost anulat cu doar câteva ore înaintea primei sesiuni de antrenamente, după ce un membru al echipei McLaren a fost testat pozitiv la COVID-19.

În cele din urmă sezonul de Formula 1 a început în iulie, în Austria, calendarul fiind refăcut şi cuprinzând 17 în Europa şi Orientul Mijlociu în loc de 22 de curse, cât fuseseră prevăzute.

