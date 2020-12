Larisa Iordache: „Aşteptam aceste două titluri europene cu multă nerăbdare“

La finalul acestui an complicat, marcat de pandemie, gimnastica românească ne oferă motive să zâmbim din nou. Medaliile obținute la CE de la Mersin sunt un semnal al faptului că România mai are un cuvânt greu de spus în gimnastică la nivel mondial. Aceste rezultate sunt dovada unei investiții într-un viitor care arată promițător.

Sportiva Larisa Iordache a declarat, luni seară, la întoarcerea în țară de la Mersin, că aştepta cu foarte multă nerăbdare cele două titluri continentale câştigate la sfârşitul săptămânii trecute la Campionatele Europene.

„Am aşteptat acest moment. Este emoţionat pentru mine să fiu din nou aici şi să vorbesc în faţa tuturor. Însă e un moment de bucurie. În acelaşi timp este un start. Știu că va urma ceva mai greu. De aceea trebuie să mă bucur, să mă odihnesc, iar apoi să încep să muncesc din nou pentru a-mi îndeplini visul. Sper din totul sufletul ca la anul să ne întâlnim tot aici (n.r. – la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă). M-am bucurat foarte tare, pentru că aşteptam aceste două titluri europene cu foarte multă nerăbdare.

La sol am avut un moment de confuzie. În capul meu era: „OK, am pierdut şi medalia asta de aur“. Dar în acelaşi timp l-am văzut pe antrenor că se duce să facă o contestaţie. Şi atunci m-am gândit că se vor schimba lucrurile. La lot formăm o echipă omogenă, fiecare în parte trage cât de tare poate pentru a ne îndeplini obiectivul. M-am simţit bine în preajma fetelor, m-am simţit bine să fiu într-o echipă. Am încercat să le motivez pe fete, dar aşa a fost să fie (n.r. – în proba pe echipe). Poate data viitoare va fi medalia cea mai strălucitoare“, a declarat Larisa Iordache.

„Încet-încet m-am regăsit“

Încrederea de sine nu a fost la cote maxime înainte de acest Campionat European, însă, pe parcurs, Larisa a reușit să se motiveze atât singură, cât și cu ajutorul celor apropiați.

„Nu m-am gândit niciodată când am intrat în sala de gimnastică la ce fac dacă o să am probleme de sănătate. Nu, am pornit cu gândul să muncesc foarte mult, să ajung acolo unde îmi doresc, să fac fiecare pas în parte ca să ajung la un nivel, să fiu bine pregătită. Am avut grijă să fiu sănătoasă, pentru că de restul pot să mă ocup. Fiecare mesaj primit de la persoane dragi a contat foarte mult când nimeni nu mai credea în mine. Mai ales că a fost prima competiţie destul de mare pentru mine după foarte multă vreme şi am avut foarte multe emoţii. Dar încet-încet m-am regăsit”, a adăugat sportiva.

De asemenea, și antrenorii Larisei Iordache, Lăcrămioara şi Cristian Moldovan, s-au arătat bucuroşi de rezultatul de la Campionatele Europene şi optimişti în ceea ce priveşte eventuala calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„Ne simţim foarte bine, suntem fericiţi că ne-am îndeplinit obiectivul. Obiectivul a fost să facem cu Larisa o competiţie pe toate cele patru aparate, dar a fost şi obiectivul de medalie. A dus trei zile de competiţie foarte bune şi a culminat cu cele trei medalii”, a spus Cristian Moldovan.

„Rezultatul acesta de la Europene ne dă speranţe. Împreună, toţi trei, am reuşit să aducem acum un rezultat foarte bun. Ştim că este un drum destul de lung, avem foarte mult de lucru. Dar ştim ce avem de făcut în continuare. Sperăm ca rezultatul final să fie cel aşteptat, calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo”, a adăugat Lăcrămioara Moldovan.

Ionuț Stroe, mândru de pepiniera românească

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, s-a arătat extrem de bucuros de reușita fetelor de la Mersin și este încrezător într-un viitor mult mai „luminos“ în gimnastica românească.

„Felicitări sportivilor, antrenorilor şi tuturor celor care au crezut că se poate construi o nouă generaţie de campioni alături de o sportivă cu experienţă cum este Larisa Iordache. Iată că au fost regăsite continuitatea şi gustul victoriei într-un an foarte greu pentru toată lumea. Medaliile obţinute la Campionatele Europene sunt un semnal că România încă mai are un cuvânt greu de spus şi că va continua să fie un actor important pe plan internaţional. Mă bucură rezultatele de la juniori. Ele sunt dovada unei investiţii în viitor, o dovadă că se lucrează sistematic pentru un lot valoros. Doar aşa vor veni rezultatele şi pe viitor“, a spus Ionuț Stroe.

Foto: FRG

România a cucerit la Campionatele Europene de gimnastică artistică feminină de la Mersin (Turcia) cinci medalii la senioare, argint în competiţia pe echipe, aur prin Larisa Iordache la bârnă şi sol, argint prin Larisa Iordache la sărituri şi o nouă medalie de argint, la bârnă, prin Silviana Sfiringu.

Campionatele Europene destinate junioarelor au adus României nouă medalii dintre care şase de aur (pe echipe şi prin Ana Bărbosu la individual compus şi pe aparate), două de argint, ambele obţinute de Maria Ceplinschi, la individual compus şi sol, şi una de bronz, câştigată de Andreea Preda, la bârnă.

