F1 / George Russell, înlocuitorul lui Hamilton la Marele Premiu de la Sakhir

Pilotul britanic George Russell îl va înlocui pe compatriotul său Lewis Hamilton, testat pozitiv la Covid-19, la Marele Premiu de Formula 1 de la Sakhir (Bahrain), programat în acest weekend. Anunțul a fost făcut de către echipa Mercedes.

Russell, în vârstă de 22 ani, se află sub contract cu Williams Racing, care a acceptat să-i permită pilotului său să concureze pentru constructorul german în cursa din Bahrain, în condiţiile în care Mercedes are o strânsă colaborare cu team-ului britanic.

Mercedes reaminteşte, într-un comunicat postat pe site-ul său oficial, că George Russell a fost membru al programului său de formare a piloţilor începând din 2017, când a câştigat campionatul GP3 Series ca debutant.

„George a fost eliberat de echipa noastră parteneră Williams Racing pentru a se alătura Mercedes în acest weekend în Bahrain. El devine al cincilea pilot care concurează pentru echipa Mercedes-AMG Petronas F1 începând din 2010 şi al treilea britanic care reprezintă Mercedes-Benz în Formula 1, după Sir Stirling Moss şi Lewis Hamilton”, precizează Mercedes.

Hamilton, devastat de rezultatul testului Covid

Lewis Hamilton a fost testat pozitiv la noul coronavirus luni, la o zi după victoria obţinută în Marele Premiu al Bahrainului, aflându-se acum în izolare pentru o perioadă de zece zile.

„Sunt devastat că nu voi putea concura în weekend-ul viitor. De la începutul sezonului, în iunie, echipa mea şi cu mine am luat toate măsurile de precauţie posibile şi am respectat la literă protocoalele oriunde am mers, pentru a rămâne în siguranţă şi sănătoşi…. Sunt norocos să am doar simptome uşoare şi fac tot posibilul pentru a mă menţine în formă şi într-o stare bună de sănătate. Vă rog să aveţi grijă de voi, nu putem fi niciodată prea atenţi. Această perioadă este stresantă pentru toată lumea şi trebuie să ne asigurăm că avem grijă de noi şi de ceilalţi”, a precizat Hamilton.

