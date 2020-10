Ionuţ Stroe: „Ne dorim continuitate la sporturile de sală”

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a afirmat, luni, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii federaţiilor, că este un moment greu pentru sportul românesc în contextul creşterii numărului de infectări cu noul coronavirus. De asemenea, acesta a menţionat că îşi doreşte continuitate la sporturile care îşi desfăşoară activitatea în săli.

La întâlnire au participat reprezentanţii: FR Baschet, FR Handbal, FR Volei, FR Polo, FR Tenis de masă, FR Hochei pe gheaţă, FR Judo, FR Box, FR Lupte, FR Kempo, FR Taekwondo WT.

„Toţi suntem îngrijoraţi de situaţia epidemiologică care există în ţară, de creşterea numărului de infectări. Am auzit în ultimele zile chiar multe discuţii despre meciuri amânate la baschet, volei, chiar despre unele turnee anulate, şi am considerat necesar să avem acest dialog. Este un moment extrem de greu pentru toate sporturile şi ne dorim continuitate, în special pentru cele care îşi desfăşoară activitatea în sală. De asemenea, am dorit să avem direct de la reprezentanţii acestora o evaluare a situaţiei, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii sportive, a competiţiilor”, a declarat Stroe.

Respectăm măsurile, reluăm activităţile!

El a precizat, totodată, că este necesară respectarea cadrului legislativ pentru protejarea sportivilor, astfel încât să-şi poată continua activitatea.

„La sport avem cel mai clar cadru legislativ dintre toate domeniile, cele mai detaliate reguli pentru a proteja sănătatea şi siguranţa sportivilor, astfel încât să-şi continue activitatea. Ne dorim competiţii sigure şi cât mai puţine infectări. Este o luptă pe care trebuie să o ducem împreună, cu ajutorul federaţiilor, ne bazăm pe experienţa lor şi pe angajamentul ferm că vor face tot ce e posibil pentru a ţine lucrurile sub control. Repet, pandemia este cea care a oprit sportul, meciurile, noi facem eforturi să o ţinem sub control. Este important să respectăm cu stricteţe măsurile care reglementează ceea ce înseamnă acum practicarea sportului, tocmai pentru a ne putea continua activitatea”, a adăugat Stroe.

Citeşte şi: Ladislau Boloni şi-a găsit echipă. Va antrena o formaţie cu 20 de titluri