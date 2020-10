Canotaj / Jos Pălăria! România, medaliată cu aur la Europene

Sunt, posibil, cei mai tari sportivi ai României în momentul de faţă. La fiecare competiţie, munca, pasiunea şi sacrificiile sunt mai presus decât orice pentru nişte profesionişti adevăraţi. La final, culeg roade, pentru că au semănat spirit şi s-au unit pentru România. Este vorba despre canotorii României, care ne fac mândri după fiecare competiţie desfăşurată!

România are şase medalii cucerite la Poznan, patru de aur, una de argint şi una de bronz. Aurul a fost obţinut la dublu rame feminin (Adriana Ailincăi, Iuliana Buhuş), dublu rame masculin (Marius-Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă), dublu vâsle feminin (Nicoleta-Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş) şi opt plus unu feminin (Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Maria Tivodariu, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Daniela Druncea). Medalia de argint a fost obţinută în proba masculină de opt plus unu (Alexandru Chioseaua, Florin-Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragoş Aicoboae, Constantin Adam, Florin Arteni-Fîntînariu, Ciprian Huc, Adrian Munteanu). De asemenea, bronzul a fost adus la dublu vâsle feminin, categorie uşoară (Ionela-Livia Cozmiuc, Gianina-Elena Beleagă).

România, locul trei în clasamentul pe naţiuni

La opt plus unu feminin, barca tricoloră a fost a doua la 500 de metri, la doar două sutimi de Olanda. Apoi, a preluat conducerea cursei şi s-a impus, în final, cu un avans de peste două secunde.

Româncele au fost cronometrate cu timpul de 06 min 14 sec 750/1000, fiind urmate de Germania (06 min 16 sec 950/1000) şi de Olanda (06 min 17 sec 380/1000).

La opt plus unu masculin, România s-a aflat pe trei la 500 şi 1.000 m, a urcat pe doi la 1.500 m. Cursa a fost încheiată pe locul secund, cu timpul de 05 min 32 sec 930/1000, după Germania (05 min 31 sec 150/1000). Pe locul al treilea s-a clasat Olanda (05 min 34 sec 210/1000).

România a încheiat pe locul al treilea în clasamentul pe naţiuni, devansată de Olanda, opt medalii de aur, una de argint, două de bronz, şi Italia, 4-5-2.

România a participat cu 45 de sportivi şi 12 echipaje la Campionatele Europene de seniori de la Poznan (Polonia). Anul trecut, la Europenele de la Lucerna (Elveţia), România a cucerit o medalie de aur, patru de argint şi una de bronz.

