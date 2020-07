Sporturile de contact, o categorie afectată de situaţia actuală

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, joi, după întâlnirea cu reprezentanţii federaţiilor sporturilor de contact, că aceste discipline reprezintă o categorie extrem de afectată de pandemia de coronavirus.

„După ce am avut discuţii săptămâna trecută cu reprezentaţii sporturilor de echipă, câteva din solicitările acestora, cum ar fi redeschiderea activităţii CSS-urilor şi LPS-urilor sau mărirea numărului de persoane care se pot pregăti în grup, şi-au găsit deja soluţia. Mi-am dorit să stau acum de vorbă şi cu o altă categorie extrem de afectată de situaţia actuală, cea a sporturilor de contact. În ultima lună, au fost foarte multe discuţii despre reluarea pregătirii în aceste discipline. Am dorit să facem un grup de lucru, să avem câteva soluţii concrete din partea federaţilor. M-am bucurat că am putut discuta mai detaliat cu privire la nevoile specifice fiecărei ramuri sportive, pentru că fiecare stil şi disciplină are propria tradiţie şi propriile nevoi atunci când vine vorba de antrenament”, a declarat Ionuţ Stroe, citat de pagina oficială de Facebook a MTS.

„Se pot organiza competiţii în aer liber”

„Am subliniat că în cazul sporturilor de contact se pot face antrenamente, în regim individual, fără elemente de sparring. Mai mult decât atât, se pot organiza şi competiţii în aer liber, pentru acele probe care se pot practica individual, de tip kata. I-am rugat pe reprezentanţii federaţiilor să ne sprijine cu experienţa şi cunoştinţele lor pentru a găsi împreună acele măsuri care pot veni în sprijinul sportivilor şi cluburilor la care aceştia sunt afiliaţi”, a adăugat ministrul.

Temele principale puse în discuţie în întâlnirea de joi au fost reluarea pregătirii sportive şi soluţiile pentru sprijinirea acestor discipline, în condiţiile în care sporturile de contact, care se practică în spaţii închise, sunt cele mai afectate de pandemie. De asemenea, reprezentanţii federaţiilor au vorbit despre problemele generale cu care se confruntă la nivel de organizare, de selecţie a sportivilor şi de finanţare.

Citeşte şi: Roland Garros-ul se va desfăşura cu spectatori. Vezi numărul maxim!