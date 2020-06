Ionuț Stroe: Sporturile de echipă nu își permit cantonamente costisitoare

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuț Stroe, a declarat la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu reprezentanţii federaţiilor sporturilor de echipă că aceste discipline au dificultăţi în reluarea antrenamentelor şi competiţiilor. Acest lucru este cauzat de faptul că nu dispun de puterea financiară a fotbalului.

„Ideea acestei întâlniri a fost de a găsi împreună soluţii pentru reluarea activităţii atât de antrenament, cât şi competiţionale la sporturile de echipă. Pentru că în momentul de faţă aceste sporturi au dificultăţi în reluarea activităţii sportive. Ele sunt cele mai afectate sporturi în acest moment având în vedere acest caracter colectiv. Sunt sporturi de contact şi că implică un număr mare de participanţi. Nu au puterea financiară a fotbalului pentru a-şi permite acele cantonamente de izolare costisitoare. Mai mult de atât, nu pot face cele trei teste COVID-19 succesive pentru că evident competiţiile lor nu generează atâtea venituri. Dar împreună am gândit soluţii şi propuneri către Ministerul Sănătăţi şi Institutul Naţional de Sănătate Publică pentru reluarea activităţilor. Aceste propuneri nu vizează neapărat următorul prag de relaxare. Tot ceea ce am discutat a fost pe termen scurt, termen mediu şi lung. Nu am fixat anumite repere”, a spus Stroe pentru Agerpres.

Situaţia la zi a federațiilor, în interesul ministrului

„Mi-am dorit să aflu situaţia la zi a acestor federaţii, cât şi a cluburilor lor. Pentru că o federaţie puternică înseamnă că are cluburi puternice, nu invers. Le-am recomandat totodată elaborarea unor norme şi regulamente interne specifice fiecărui sport. Cu ajutorul lor pot să nuanţeze şi să completeze ordinele de ministru. Iar asta pentru a fi mai uşor de înţeles pentru fiecare sportiv sau echipă în parte cum se aplică acele norme. Aceste norme interne vor ajuta enorm de mult, aşa cum s-a întâmplat la fotbal. Aşa că m-aş bucura enorm dacă aceste federaţii ar nuanţa acele ordine de ministru. Iar până săptămâna viitoare vom avea şi aceste regulamente interne”, a adăugat ministrul.

Bazele și sălile de sport se pot redeschide

Stroe a menţionat că administratorii trebuie să deschidă bazele şi sălile de sport deoarece au posibilitatea legală.

„Le-am retransmis federaţiilor apelul meu de a redeschide bazele şi sălile de sport, bineînţeles cu respectarea normelor în vigoare. Pentru că trebuie să ne adaptăm şi să învăţăm să trăim cu acest virus. În egală măsură trebuie să ne asumăm responsabilitatea deschiderii tuturor bazelor sportive pentru că avem posibilitatea legală să o facem. Nu e un efort prea mare pentru administratorii acestor baze, o pot face. Însă, din păcate, azi avem în ţară foarte multe baze închise”, a afirmat Ionuț Stroe.

Ministerul a anunțat că va încerca să ajute federaţiile naţionale să depăşească şi din punct de vedere financiar dificultăţile cauzate de pandemie.

„Ne-am afirmat încă o dată disponibilitatea să ajutăm aceste federaţii ale sporturilor de echipă să depăşească dificultăţile legate de această pandemie. Atât sub aspect financiar, cât şi sub aspectul flexibilizării acelei metodologii şi a contractelor de finanţare de pe parcursul acestui an. Pentru că în mod evident pandemia i-a afectat, iar noi, mai mult ca oricând, trebuie să le fim alături. Mă bucur că aceste federaţii ale sporturilor de echipă au înaintat azi propuneri atât pe zona măsurilor specifice pentru această perioadă de blocaj, dar mai ales modificări structurale care vizează Legea Sportului”, a precizat Ionuț Stroe.

La întâlnirea de joi cu ministrul Ionuţ Stroe de la sediul MTS au participat Alexandru Hălăucă (preşedinte FR Hochei pe Gheaţă), Gheorghe Vişan (preşedinte FR Volei), Alin Petrache (preşedinte FR Rugby), Florin Matei (secretar general FR Rugby), Dan Berceanu (secretar general FR Baschet), Doru Toma (consilier juridic FR Baschet) şi Călin Găvruş (preşedintele FR Polo pe Apă).

