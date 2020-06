Unul dintre cei mai importanți și mai titrați gimnaști din istoria României, Marian Drăgulescu, continuă să impresioneze, chiar dacă deja a ajuns la vârsta a doua. Acesta nu are niciun gând de retragere, cu toate că se apropie de 40 de ani. Mai mult de atât, Marian aşteaptă cu nerăbdare să fie ridicate restricţiile sportivilor pentru a se întoarce în sala de antrenamente.

Gimnastul îşi doreşte mai mult ca niciodată să revină pe podiumurile competiţiilor internaţionale și să-şi îmbunătăşească zestrea de medalii deţinută până acum (trei olimpice, una de argint şi două de bronz, zece mondiale, opt de aur şi două de argint şi 18 europene, 10 de aur, şase de argint şi două de bronz).

Federația Română de Gimnastică a anunțat zilele precedente că o parte dintre sportivii săi își vor începe activitatea în Complexul Olimpic de la Izvorani, imediat ce măsurile de siguranță o vor permite. Printre acești se numără și cei doi calificați ai României la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Marian Drăgulescu și Maria Holbură.

„Baza dispune de condiții optime de pregătire fizică și tehnico-tactică, completate de partea de cazare și masă. Sportivii, antrenorii și ceilalți membri ai staff-ului vor fi testați pentru COVID-19 înainte de intrarea în cantonament pentru a elimina orice suspiciune”, se arată într-un comunicat emis de federație.

Nu e stabilită o dată fixă

„Am făcut testul Covid și a ieșit negativ. Nu am deloc emoţii, pentru că nu am socializat cu nimeni, nu am ieşit din casă. Sunt izolat la domiciliu de mai bine de două luni de zile. Am ajuns deja la episodul 58 de când fac live-uri pe Facebook şi mişcare cu lumea care stă în casă. Abia aştept să ajung şi eu la Izvorani. Mă bucur foarte mult că avem această posibilitate să reintrăm în bazele noastre sportive şi să ne antrenăm corespunzător. Sigur, merg la Izvorani, dar deocamdată nu știu de la ce dată”, a spus Marian Drăgulescu pentru telekomsport.

Componența loturilor care vor activa la Izvorani:

Lot olimpic masculin: Marian Drăgulescu (sportiv), Ștefan Gal (antrenor);

Lot olimpic feminin: Maria Holbură, Ioana Stănciulescu, Silvia Sfiringu (sportive), Liliana Cosma și Nicolae Forminte (antrenori);

Lot național feminin: Olivia Cîmpian, Antonia Duță, Daniela Trică (sportive), Florin Cotuțiu (antrenor);

În completarea staff-ului: Jenica Mihu (asistent medical), Răzvan Spirescu (maseur) și Silvia Gradea (coregraf).

