Ionuţ Stroe: Se pot face antrenamente şi la grupele de copii şi juniori

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, joi, la întâlnirea reprezentanţilor FRF şi LPF cu premierul Ludovic Orban, că în prezent copiii şi juniorii legitimaţi pot efectua antrenamente, dar numai în grupe de câte trei. De asemenea, acesta a precizat că numărul ar putea fi majorat la zece în perioada următoare.

„Noi, ca şi Guvern, am definit foarte clar, încă din etapa precedentă modul în care se pot redeschide bazele sportive. Administratorii bazelor sportive, sub condiţia termometrizării, a acelui tabel nominal, a restricţionării numărului participanţilor la capacitatea bazelor, pot să facă acest lucru. Bazele sportive din România sunt deschise de peste două săptămâni. Depinde de administratori. Eu am făcut un apel public la ultima conferinţă de presă să se deschidă bazele pentru că e o oportunitate pentru întreaga societate, nu numai pentru copii să facă sport.

Avem foarte mult timp liber şi e un moment oportun. Putem face sport. Îmi pare rău că există administratori sau entităţi care nu redeschid bazele…. S-ar putea să fie nevoie de puţin curaj. Aşa că le puteţi solicita acest lucru pentru că ei au cadrul legal. Noi nu putem forţa o entitate să îşi deschidă porţile. Orice grupă de copii, echipă de juniori, se poate antrena în regim individual, fără a practica acele antrenamente colective. Pentru că ar implica un contact şi un risc epidemiologic foarte, foarte mare”, a spus Stroe.

„Jucătorii au fost testaţi de 3-4 ori”

„Liga I îşi va relua competiţia după ce jucătorii au fost testaţi de 3-4 ori. Virusul nu ţine cont că e vorba de profesionişti sau amatori. Deci se pot face antrenamente şi la grupele de copii şi juniori în grupuri de câte 3. Acum lucrăm cu ministerul Sănătăţii să mărim numărul de participanţi poate chiar la 10, asta pentru a-şi face antrenamentele, dar cu distanţarea respectivă. Atenţie, însă, nu jocuri în grupuri de 3 pentru că ar fi mult prea riscant. Iar ulterior vom oferi perspectiva reluării competiţiilor până la ligile inferioare. Liga I porneşte cu testări, cu izolare, cu zone de securitate, pe când la eşaloanele inferioare nu sunt asemenea condiţii şi nu şi-ar asuma nimeni. Nu şi-au asumat primele ligi la handbal sau baschet, deci fotbalul e un exemplu pozitiv”, a adăugat ministrul sportului.

Ionuţ Stroe: Lucrurile revin la o anume normalitate

Ministrul a afirmat că reluarea campionatului Ligii I este un semnal de revenire la normalitate.

„Vreau să punctez trecerea aceasta de la faza antrenamentelor la cea de competiţie. Totodată, vreau să spun că sunt bucuros pentru că în acest fel dăm un semnal public, asta pentru că fotbalul e un fenomen social, că lucrurile revin la o anume normalitate socială. Uşa premierului Ludovic Orban a fost permanent deschisă şi faptul că în momentul de faţă avem posibilitatea de a redeschide o competiţie, printre primii din Uniunea Europeană, i se datorează în mare măsură lui, dar şi ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru. Expertiza şi modul în care am beneficiat de atenţia şi munca lor se reflectă în aceste documente care descriu foarte clar cum se reia fotbalul în România”, a punctat Ionuţ Stroe.

„E un succes pentru că ne aflăm la mai puţin o lună de când umblam cu declaraţii pe proprie răspundere. Şi acum, iată, pornim o competiţie sportivă şi pentru noi toţi e un exerciţiu cu o singură încercare. Avem calea succesului. Deci cifra 0 la infectări trebuie să o ţinem până la final pentru că sănătatea publică este înaintea oricărei mize sportive sau performanţe. Eu sunt acuzat pe undeva că m-am apropiat foarte mult de fotbal, dar toţi cei care mi-au solicitat sprijinul au beneficiat de atenţia mea. Dacă lucrurile vor ieşi bine, iar eu sunt sigur că va fi aşa, nu putem decât să ne bucurăm la finalul lunii august”, a adăugat ministrul.

Începând cu data de 1 iunie, autorităţile au permis organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive în aer liber (cu excepţia sporturilor de contact), fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

