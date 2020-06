Controalele în bazele sportive vor continua şi în timpul competiţiilor

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a afirmat că au existat controale în bazele sportive în ceea ce priveşte respectarea normelor de protecţie legate de răspândirea COVID-19. De asemenea, acestea vor continua şi după reluarea competiţiilor.

„Vor exista controale şi există şi în acest moment. Eu am solicitat FRF şi LPF, pentru că ei şi-au început activitatea, adresele tuturor spaţiilor de cazare care asigură acel regim închis, ale bazelor sportive unde au antrenamente. Le-am transmis Ministerului Sănătăţii şi săptămâna trecută a fost un control tematic la toate participantele în această competiţie pentru a verifica în ce condiţii aceşti oameni îşi desfăşoară activitatea. Şi noi la Ministerul Tineretului şi Sportului am efectuat controale pe teren la baze sportive. Noi nu am putut să intrăm ca DSP-ul în acel regim închis şi vom continua acest lucru.

Am verificat chiar bazele noastre proprii, apropo de termometru, acea listă nominală, de programările care se fac. Vor exista controale şi în timpul competiţiilor. Am identificat şi lucruri în neregulă. Atitudinea noastră a fost în primă fază una constructivă în sensul că le-am recomandat de urgenţă să adopte măsuri, urmând a relua controlul pentru a verifica dacă s-au pus în conformitate cu ceea ce le-am transmis. Nu peste tot am observat că există termoscanare. Nu peste tot am văzut în bazele sportive că există pază, acea listă nominală cu participanţi, dar cred că după controalele noastre s-au conformat deja”, a spus Ionuţ Stroe.

Încă două săptămâni de antrenament la Izvorani şi Snagov

Ministrul Tineretului şi Sportului a afirmat că sportivii olimpici care se antrenează la Izvorani şi la Snagov vor rămâne în cantonament încă două săptămâni.

„La Snagov şi Izvorani lucrurile decurg normal. Loturile noastre olimpice se antrenează în acel regim de izolare. Vom păstra acel regim de izolare şi pe următoarele două săptămâni, ne asumăm acest lucru. Efortul este al statului, deci nu vom merge pe modelul fotbalului, care să permită părăsirea acestui cantonament. Vă rog să-i contactaţi pe acei sportivi să-i întrebaţi dacă sunt traumatizaţi. Deci lucrurile sunt OK. Probabil că vom relaxa şi noi după două săptămâni”, a mai spus Ionuţ Stroe.

