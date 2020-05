Gimnastul Marian Drăgulescu, aflat de 14 zile în cantonamentul de la Complexul Olimpic Sydney 2000 din Izvorani, a declarat că în interiorul bazei sportivii nu sunt liberi, nu pot socializa, nu pot mânca împreună, deşi sunt izolaţi.

Într-un interviu postat pe pagina oficială de Facebook a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), gimnastul a afirmat că de abia aşteaptă ca autorităţile să relaxeze măsurile pentru sportivii aflaţi în cantonamente.

„Ne bucură foarte tare că ne putem antrena în bazele noastre sportive. Ăsta e un plus, chiar dacă suntem în continuare în izolare şi carantină. Abia aşteptăm ca măsurile să se relaxeze, să fie mai uşoare. Mă aşteptam ca în baza sportivă să fim liberi, să facem tot ce dorim, să putem mânca împreună la restaurantul de aici, să putem face saună sau piscină. Din păcate aceste lucruri nu le putem face. În continuare mâncăm fiecare în camera lui, în casolete, cu tacâmuri de plastic. În continuare nu avem voie la saună sau piscină. Şi în continuare nu avem voie să socializăm. Aşa că în cantonament,din punct de vedere psihologic, nu este tocmai confortabil. Dar este OK că ne putem antrena în sala de gimnastică. Sper să se revină la normal cât mai curând cu putinţă„, a spus Marian Drăgulescu.

„Trei luni, suficiente pentru a reintra în formă”

„Chiar dacă a fost această pandemie şi nu am putut intra în baze, majoritatea dintre noi, sportivii, ne-am antrenat acasă, aşa că pregătirea nu am luat-o de la zero. Referitor la participarea la competiţii, eu cred că trei luni de pregătire sunt suficiente astfel încât să fim în formă. Îmi este foarte dor de competiţii, bineînţeles. Altă motivaţie ai la antrenamente atunci când ai un obiectiv clar, o competiţie, pentru că ştii pentru ce te pregăteşti. Deocamdată nu e nicio competiţie fixată pentru anul acesta. Aşteptăm şi noi ca într-o lună, maximum două, să aflăm ce competiţii de gimnastică mai putem avea în 2020″, a adăugat gimnastul.

