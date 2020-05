Ana-Maria Brânză, operată cu succes la genunchi. Vezi mesajul spadasinei!

Scrimera Ana-Maria Brânză, medaliată cu aur cu echipa de spadă a României la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, a fost operată astăzi la genunchiul drept. Anunțul a fost făcut de către Federaţia Română de Scrimă, chiar pe pagina oficială de Facebook.

„Totul va fi bine! Ana-Maria Brânză a trecut cu bine de intervenţia chirurgicală la genunchiul drept, cel care în ultima vreme i-a dat bătăi de cap… Sănătate, Ana! Recuperare bună şi revenire cu elan pe planşă”, menţionează federația.

Campioana olimpică de la Rio de Janeiro a postat pe contul său de Facebook un mesaj în care a menţionat că intervenţia chirurgicală a decurs bine.

„Ori la bal, ori la spital. Și cum balurile sunt suspendate pe durată nedeterminată, m-am mulţumit cu spitalul. Uite aşa s-a mai destrămat un mit şi îmi imaginam cum o să mă laud eu, mândră din cale afără, că după 20 şi de ani de sport mi-am încheiat cariera fără să bifez vreo operaţie. Ntz, nu mi-a ieşit. Genunchiul meu drept n-a mai vrut să colaboreze şi nu mi-a lăsat alternativă. Operaţia a decurs bine. Am urmărit tot procesul pe monitor, fiindcă eram tare curioasă de cum arată genunchiul meu „live”. Și am înţeles aproape nimic (zici că-i un acvariu, un fel de „Finding Nemo”, doar că fără Nemo). Zâmbetul a rămas la purtător mulţumită oamenilor care au avut şi au în continuare grijă de mine. Iar de restul am dormit”, a afirmat Ana-Maria Popescu

