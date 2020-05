FRTM: Tenisul de masă nu îşi va putea relua pregătirile după 15 mai

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă (FRTM), Cristinel Romanescu, a declarat că sportivii din loturile naţionale şi olimpice nu vor putea relua antrenamentele colective la 15 mai deoarece instituţia pe care o conduce nu îndeplineşte anumite condiţii din ordinul Ministerului Tineretului şi Sportului şi al Ministerului Sănătăţii. Totodată, acesta a menționat că speră ca acest lucru să se întâmple începând cu 1 iunie.

„Sportivii de la tenis de masă nu au întrerupt nicio secundă antrenamentele, doar că au făcut pregătirea mai mult în casă, lângă familii. Ei au reuşit să facă antrenamente bune şi destul de multe. Asta pentru că fiecare şi-a putut amenaja o masă în casă, unde a putut exersa serviciile şi alte lovituri. După data de 15 mai, conform ordinului emis de MTS, tenisul de masă nu îşi va putea relua pregătirile specifice din mai multe motive. Primul pentru că am înţeles că sunt interzise sporturile care se practică în interior, adică în săli de sport. Iar apoi, un alt motiv, este faptul că Federaţia Română de Tenis de Masă nu are o bază sportivă proprie de antrenament pentru a o dezinfecta şi a respecta toate condiţiile impuse de autorităţi şi unde să reunim loturile olimpice şi naţionale în cantonament. Ne-ar fi trebuit nu numai sala, ci şi capacităţi de cazare şi masă.

Deci din punctul acesta de vedere noi, cei de la tenis de masă, suntem un pic dezavantajaţi. Însă vom continua să facem antrenamentele ca şi până acum, iar după 15 mai vom putea face afară pregătirea fizică. Dar în grupuri de 2, maximum 3 sportivi, conform restricţiilor. Deja antrenorii de la loturile olimpice discută despre aceste lucruri cu sportivii”, a afirmat el.

„Sperăm să primim aprobare de la 1 iunie”

„Dacă nu vom putea la 15 mai, noi sperăm ca în urma discuţiilor cu Ministerul Tineretului şi Sportului, să primim aprobare ca de la 1 iunie să putem relua antrenamentele colective specifice în sală. Pentru că noi suntem un sport individual, dar care se practică în sală. Însă putem păstra acea distanţare deoarece sportivii sunt despărţiţi de masă, deci nu ar fi o problemă. Doar numărul de sportivi care se pot antrena concomitent în sală ar trebui reglementat. Poate numai 6 sau 8, împreună cu un antrenor sau doi. Noi discutăm deja cu ministerul, trimitem şi explicăm specificitatea sportului nostru. Noi nu vrem nici să ne grăbim, dar nici să ne culcăm pe o ureche. Asta pentru că toţi ne dorim să reintrăm într-o normalitate de pregătire şi de competiţii. Pentru că ne-am dori ca la sfârşitul lunii iulie sau început de august să putem relua unele campionate”, a adăugat preşedintele FRA.

Cristinel Romanescu a menţionat pentru Agerpres că deocamdată nu ştie din ce fonduri va putea achiziţiona Federaţia Română de Tenis de Masă teste de coronavirus.

„Deocamdată, în bugetul alocat nouă de MTS nu există un capitol dedicat prin care să putem să achiziţionăm teste de coronavirus. Încă nu ştim exact din ce fonduri putem să le achiziţionăm, din venituri proprii, din sponsorizări? Sau poate aceste cheltuieli pot fi decontate din bugetul primit de la MTS, cu aprobarea MTS evident, prin redistribuirea banilor, pentru că erau sume alocate pentru competiţii care au fost anulate sau amânate. Dar nu ne facem o problemă din această cauză. Sportivii de la tenis de masă nu vor duce lipsă de absolut nimic. Chiar ne gândeam deja să facem un kit pentru loturile care vor pleca la un moment dat la competiţii, adică măşti, gel dezinfectant, mănuşi şi aşa mai departe”, a explicat el.

1 august, data reluării competițiilor?!

Competiţiile internaţionale de tenis de masă nu se vor putea desfăşura înainte de 1 august, susţine Romanescu.

„Noi suntem în legătură permanentă cu Federaţia Europeană, cu Federaţia Internaţională, la fel şi cu alţi colegi din alte ţări. Avem şedinţe aproape din două în două zile, pentru a ne informa, iar sportivii noştri să nu aibă niciun handicap din punctul acesta de vedere la momentul reluării competiţiilor. Oricum, din ce cred eu, până la 1 august nu se va putea organiza nicio competiţie internaţională. Sunt o mulţime de lucruri de pus la punct, de la transport, până la competiţia în sine. Sunt concursuri unde participă şi 500-700 de sportivi şi antrenori din 40 de ţări. Deci problemele sunt complexe”, a mai spus oficialul FRTM.

