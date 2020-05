Mihai Covaliu: După 15 mai preferăm să facem pași mici

La mai bine de două luni de la apariţia coronavirusului, sportul continuă să rămână în stand-by. Majoritatea campionatelor au fost amânate sau suspendate, iar mai multe ţări au fost nevoite să declare stare de urgenţă. În momentul actual, peste 3,5 milioane de oameni au fost infectaţi cu noul virus, printre care şi mai mulţi oameni importanţi din lumea sportului. Vestea bună este că niciunul dintre cei care reprezintă România la competiţiile internaţionale nu au fost infectaţi cu Covid-19.

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a vorbit despre situația dificilă prin care trece sportul în România şi nu numai. Acesta a specificat că unul dintre principalele obiective din viitorul apropiat este ca și după 15 mai, când se va ridica starea de urgență, toți sportivii să rămână sănătoși, să nu riște prea mult, pentru a nu preîntâmpina situații neprevăzute.

„Prefer ca în acest moment să fiu prudent, să am un optimism moderat. După 15 mai preferăm să facem pași mici. Acești pași mici înseamnă a nu lua măsuri care pot avea repercursiuni mai târziu. Ne dorim începerea pregătirilor în condiții normale, reluarea campionatelor la fotbal, handbal, dar trebuie să ne gândim și să analizăm foarte bine. Dacă după această perioadă nu am avut niciun sportiv infectat cu Covid-19, această grijă trebuie să rămână permanentă și după 15 mai. Așadar, trebuie luate măsuri obligatorii pentru a nu preîntâmpina situații neprevăzute, pentru a nu ne confrunta cu probleme pe care nu le dorim sportivilor noștri. Sunt foarte bucuros de faptul că am reușit să securizăm oarecum sportivii, să îi ținem sănătoși de la primul până la ultimul”, a spus președintele COSR.

„Riscurile vor fi și după 15 mai”

Președintele COSR a punctat faptul că unul dintre complexele sportive, și anume cel de la Izvorani, este pregătit să își primească sportivii. Acesta a asigurat că s-au luat toate măsurile necesare de igienizare, pentru ca pregătirile să decurgă așa cum trebuie. Totodată, Covaliu este conștient că riscurile vor rămâne și după ridicarea stării de urgență și revenirea majorității sportivilor la antrenamente.

„Suntem în permanentă legătură cu loturile olimpice. Complexul Sportiv Olimpic Sydney de la Izvorani este gata să primească sportivii pentru a începe pregătirea. Am luat măsuri de igienizare, de remediere a problemelor care erau, de îmbunătățire a condițiilor. Rămâne de văzut dacă vom primi sportivii în grupuri sau separat. Din punct de vedere sportiv aș relua și astăzi campionatele și antrenamentele, pentru că dragostea de sport este imensă, este viața sportivilor. Nu știm ce va fi în vară, în toamnă, practic nu știm nimic. Sportivii își doresc să revină pe teren, să se pregătească în condiții normale. Dar avem actuala situație și pentru a rămâne în această poziție, și anume de a nu fi niciun sportiv infectat, trebuie să tratăm lucrurile cu înțelepciune și seriozitate.

Riscurile vor fi și noi trebuie să fim conștienți că vor rămâne și după 15 mai. Timp este destul pentru a ne pregăti pentru JO. Peste tot în Europa s-au luat aceleași măsuri ca și la noi. Sportivii se pregătesc în locuri sigure, la ei acasă, în curte, dacă se poate. Măsurile au fost luate cu responsabilitate, imediat. Practic, trebuie să respectăm regulile jocului, asta se face în sport. Dacă rămâneam într-o bază de pregătire, ne asumam riscuri. De aceea sunt convins că am luat măsura corectă”, a adăugat Mihai Covaliu.

Jocurile Olimpice, visul cel mai puternic al sportivilor

Amânărea Jocurilor Olimpice pentru 2021 a fost percepută diferit de sportivii români. Dacă unii erau pregătiți să debuteze la Olimpiada de la Tokyo, alții s-au bucurat că vor mai avea timp încă un an de pregătiri. Președintele COSR, Mihai Covaliu, consideră că visul unui sportiv este de a ajunge la JO și că nimic nu îi poate opri în drumul spre performață.

„Au fost sportivi care considerau că era mai bine să se dispute JO anul acesta, că erau bine pregătiți. Încă un an înseamnă o perioadă lungă de pregătire. La noi sunt câțiva sportivi „veterani” ai echipei olimpice, cu extrem de multă experiență, precum Marian Drăgulescu și Ana Maria Popescu. Important este că toți au trecut repede peste această presiune venită până la luarea deciziei de amânare a Jocurilor Olimpice. Sunt foarte mândru de colegii noștri din staful COSR, din comitetul executiv și nu numai pentru că au colaborat și au ținut în permanență legătura cu sportivii.

Fiecare sportiv se gândește să ajungă la Jocurile Olimpice. Este visul cel mai puternic, care te ajută să treci peste toate greutățile. Nimeni nu și-ar permite să abandoneze această luptă din cauza pandemiei. Faptul că după revenirea în activitatea normală va exista un moment mai difici, pentru că nu poți atinge aceiași parametri pe care îi obțineai într-o perioadă normală. Dar este o chestiune doar de timp și de aceea avem specialiști care țin legătura cu stafurile olimpice, tocmai pentru a face această trecere mai ușoară, pentru a-i ajuta pe sportivi și antrenori”, a spus Mihai Covaliu, pentru TVR.

„Abia aștept să ne revedem sănătoși. Hai România!”

Mihai Covaliu a ținut să transmită un mesaj important tuturor sportivilor aflați în izolare în aceste momente. Acesta a precizat că răbdarea și înțelepciunea sunt doi factori importanți, care îi pot apropia pe toți de îndeplinirea visului, acela de a participa la Jocurile Olimpice.

„Sportivii trebuie să țină cont de tot ceea ce se stabilește în aceste momente. De asemenea, nu trebuie să renunțe la antrenamente, să continue acolo unde sunt în siguranță, unde deja s-au obișnuit. Noi suntem pregătiți ca în momentul în care guvernul relaxează aceste măsuri să îi primim pe sportivi. Ne este dor să îi vedem în competiție. Știu că toți sunt nerăbdători să revină la antrenamente, dar avem nevoie de puțină înțelepciune, răbdare. Astfel, ne vom apropia și mai mult de țelul nostru, de a ne împlini visul de a participa la Jocurile Olimpice și de a obține o medalie acolo. Abia aștept să ne revedem sănătoși. Hai România!”, a fost mesajul transmis de Mihai Covaliu tutuor sportivilor aflați în izolare.

