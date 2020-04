Lumea sportului a fost oprită brusc la începutul acestui an din cauza pandemiei de Covid-19, iar toți sportivii au fost nevoiți să se retragă la domicilii, în carantină. Competițiile au fost amânate și anulate, chiar și cele mai importante, precum Jocurile Olimpice de la Tokyo și Euro 2020. Momentan, activitățile care se mai desfășoară în întreaga lume se pot număra pe degete, dar acest lucru nu afectează prea mult sportivii motivați și dornici să se ridice mai puternici la capătul pandemiei.

Încă din luna martie, Ana Maria Popescu se află în carantină la propriul domiciliu, împreună cu soțul ei. Spre deosebire de alte persoane, aceasta a mărturisit că nu are timp să se plictisească și că i-a priit această pauză competițională. Spadasina a povestit pe scurt la TVR Sport despre activitățile sale din această perioadă și a menționat că nicio zi nu trece fără cele două antrenamente fizice și tehnice. Bineînțeles, Ana este convinsă că la finalul pandemiei va avea nevoie cel puțin o lună de antrenamente și lecții individuale pentru a ajunge la nivelul pe care și-l dorește.

„În viața mea s-au schimbat foarte multe lucruri în urma acestei pandemii, dar am ales să văd doar partea pozitivă din această perioadă. Am încercat pe cât posibil să ne adaptăm antrenamentele, chiar dacă nu avem condiții și nu știm când încep competițiile. Atât eu, cât și soțul meu ne antrenăm acasă. Cu toții s-au plictisit în casă în această perioadă, dar nu și eu. Mie mi-a priit această pauză competițională, este cea mai lungă perioadă în care am stat amândoi acasă. În afara competițiilor, nu pot spune că îmi lipsește ceva în mod deosebit”, a spus Ana Maria Popescu.

„Îmi doresc să ajung cu bine în sala de antrenament”

„Deși stau acasă, pot spune că nu am timp să îmi descopăr noi hobby-uri, noi pasiuni. Mă antrenez de două ori pe zi împreună cu echipa online. Am avut timp să citesc și mă bucur, pentru că este o investiție în mine. Mi-am scos trusa de pictură, dar nu pot spune că mi-am găsit un talent deosebit. Fac asta doar pentru a mă delecta, pentru a mă simți bine. Un antrenament online este destul de dificil. Partea de pregătire fizică este mai ușor de efectuat. Noi am adus tot echipamentul pe care l-am putut aduce acasă de la sală. Dimineața este pregătirea fizică, seara cea tehnică. Încercăm să ne minimizăm pierderile, pentru ca în momentul în care ne vom întoarce în sală, să nu fim nevoiți să o luăm de la zero. Momentan încercăm doar să nu ieșim de tot din forma sportivă. Cu siguranță federațiile internaționale ne vor da timp de pregătire adevărată.

Fizic mă simt foarte bine, greutatea este la fel, nu am nicio problemă, dar va fi dificil să îmi recapăt distanța, coordonarea pe plansă. Voi avea nevoie de o perioadă de asalturi, de lecții individuale cu antrenorul. Cred că va fi nevoie de o lună–două pentru a intra în formă. Important este că mă simt bine și acest lucru mi-l doresc cel mai mult, să ajung cu bine în sala de antrenamente”, a punctat sportiva românca.

Ana Maria Popescu: Sportul vinde emoție și aduce oamenii împreună

Jocurile Olimpice au fost amânate pentru 2021, dar „Brânzica” privește cu optimism această decizie. Ea consideră că indiferent cât de mult și-a dorit fiecare sportiv să ajung la Olimpiadă în acest an, amânarea competiției a fost cea mai bună decizie. Pe de altă parte, își dorește ca totul să revină la normal cât mai repede posibil, pentru că sportul fără aportul publicului nu își are farmecul.

„Și în situația amânării Jocurilor Olimpice prefer să văd tot partea bună. Nu cred că ar fi fost în regulă să participăm în acest an la JO, chiar dacă ne-am fi dorit extrem de mult. Fiecare dintre noi știm că am muncit patru ani ca să ajungem acolo și în momentul în care auzi că mai trebuie să aștepți încă un an, nu știi ce se va întâmpla peste un an de zile, dacă vei mai fi apt. Cert este că vor fi între timp și alte competiții de care mă voi bucura până anul viitor.

Ar fi trist ca sporturile care aveau arenele pline de spectatori să se joace cu porțile închise. Cred că nu se va întâmpla acest lucru în cele din urmă. Trebuie să ne aducem aminte că sportul vinde emoție și aduce oamenii împreună. Și Jocurile Olimpice de la Tokyo vor avea o încărcătură mai mare decât acum. Noi, la scrimă, nu vom fi foarte afectați de această situație, pentru că măști oricum aveam, iar spectatori nu erau”, a punctat spadasina.

Medalia de aur de la Rio, motivație pentru 2021

Medalia de aur din 2016 de la Rio reprezintă în continuare una dintre cele mai importante medalii atât pentru Ana Maria Brânză, dar și pentru România. Spadasina noastră a câştigat tuşa de aur în sfertul de finală cu SUA și a făcut spectacol în ultimul asalt cu China. Bineînțeles, din echipa de „aur” au mai făcut parte și Simona Gherman, Simona pop, Loredana Dinu. În această perioadă, Ana nu se gândește la o viitoare medalie la JO din 2021, ci la cum să se mențină sănătoasă până la revenirea în sala de antrenamente.

„Patru ani de zile m-am gândit doar cum să ajung acolo, la Jocurile Olimpice de la Tokyo și încă nu am ajuns. Nici nu am îndrăznit să mă gândesc prea mult la o nouă medalie. De data aceasta m-am concentrat doar la calificarea la Jocurile Olimpice, nicidecum nu m-am gândit la cucerirea unei noi medalii. Mai am un an la dispoziție și îmi doresc să fiu sănătoasă, să mă pregătesc la capacitate maximă. Mi-aduc aminte cu drag de Rio și tot ce am reușit acolo. Nu prea am mai văzut reluări, dar în continuare îmi mențin părerea, că duelul cu SUA a fost cel decisiv pentru medalie. Faptul că am reușit să obțin aurul olimpic mă motivează și mai mult pentru 2021”, a spus Ana Maria Popescu.

„Îmi doresc ca tinerele spadasine să fure ceva din experiența mea”

Sportiva româncă și-ar fi dorit ca echipa de la Rio să se mențină măcar și la această Olimpiadă, de la Tokyo, dar pe de altă parte este bucuroasă că poate ajuta la dezvoltarea acestui sport prin experiența căpătată de-a lungul anilor. Ana Maria consideră că încă nu este momentul să devină antrenoare, dar îndeamnă copiii să practice scrima, pentru că oferă multe avantaje. Totodată, aceasta consideră că părinții sunt principala sursă de informație și inspirație pentru un copil.

„Pe de-o parte regret că nu vom mai fi aceiași la Tokyo. Pot spune sincer că este nevoie de timp să contruiești o echipă. Să nu uităm că echipa care a câștigat medalia de aur la JO de la Rio din 2016 a avut nevoie de 15 ani ca să ajungă acolo. Noi nu mai avem atâta timp la dispoziție. Îmi doresc să ajut toate fetele tinere de la lotul național să capete experiență și încredere. Vreau să profit de tinerețea și elanul lor, iar ele să „fure” câte ceva din experiența mea. Înainte de a convinge un copil să vină la scrimă, trebuie convins părintele. Scrima îți oferă multe avantaje. Consider că datoria noastră, a adulților, este să oferim informația copiilor și să îi lăsăm pe ei să aleagă. La sugestia fratelui meu, am decis să fac scrimă. Am păstrat legătura cu micii spadasini”.

Ana Maria: Ar trebui să le dăm mai mult credit antrenorilor

„Încă nu mă văd antrenând. Anul trecut am participat pentru prima dată în calitate de antrenor la un stagiu de pregătire internațional. Am avut în grijă aproape 100 de copii cu vârste între 12 și 18 ani. A fost cea mai grea perioadă pentru mine. În general, sportivul ajunge pe podium, dar nimeni nu vede antrenorul. Este foarte greu să te faci înțeles de toți spotivii și pot spune că ar trebui să le dăm mai mult credit celor care ne pregătesc”, a încheiat Ana Maria.

Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate în această vară, au fost mutate anul viitor din cauza pandemiei de coronavirus.

