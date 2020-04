MotoGP / Valentino Rossi: Sper să continui în 2021

Valentino Rossi, legendarul pilot italian al echipei Yamaha, de şapte ori campion mondial la clasa MotoGP, a dezvăluit că speră să continue şi în 2021, în condiţiile în care este posibil ca în acest an să nu se dispute nicio cursă din cauza pandemiei de coronavirus.

Rossi nu crede că ar fi un mod potrivit să se retragă la finalul unui an în care nu ar participa la nicio cursă.

„Sunt într-o situaţie dificilă. Prima mea opţiune este să continui. Sunt suficient de motivat şi vreau să continui. E însă important să înţeleg cât sunt de competitiv, fiindcă, mai ales în a doua parte a anului trecut, noi am suferit mult. De multe ori eu am fost prea lent şi nu am încheiat în primii cinci„, a afirmat Rossi în declaraţii trimise de echipa sa.

„Mai am un an cu echipa de fabrică şi am nevoie de timp ca să mă hotărăsc. Am nevoie de cinci sau şase curse cu noul mecanic şef şi cu câteva schimbări la echipă. Asta ca să-mi dau seama dacă pot fi puternic„, a adăugat pilotul.

„Problema este că acum nu alergăm. Din cauza coronavirusului nu putem concura. Nu ştiu când vom începe să alergăm. În cel mai bun caz putem concura în a doua jumătate a sezonului. Sperăm că va fi în august sau septembrie. Aşa că trebuie să iau o decizie înainte”, a încheiat Valentino Rossi.

