Gimnasta Larisa Iordache a renunțat la uniforma de polițist

În urmă cu doar câteva zile, o imagine postată de Larisa Iordache făcea multe like-uri în mediul online. Gimnasta era în uniformă de poliție și ajuta la buna desfășurare a lucrurilor din stradă în plină pandemie de coronavirus. La o săptămână și jumătate distanță, Larisa a renunțat la această activitate! Ea susține că are probleme de sănătate și că „locul ei nu era pe stradă“.

Reamintim că, fiind în criză de efectiv, Poliția a apelat la sportivii legitimați la Clubul Sportiv Dinamo, aflat în subordinea MAI. Larisa Iordache a făcut parte dintre aceștia, gimnasta postând pe contul personal de Instagram o fotografie în care era în stradă, îmbrăcată în uniforma de poliție.

„Momentan, nu am intrat în concediu medical, voi vedea dacă am să o fac. Am niște probleme la tendonul ahilian de la piciorul stâng. Nu am fugit de responsabilitate, îmi văd de sănătate. Nu era treaba mea să stau în stradă“, aspus Larisa Iordache, pentru Click.

„Trebuie să fac gimnastică, nu să lucrez ceea ce am făcut în ultima vreme“

Aceasta a continuat să afirme că datoria sa este sportul, nu treaba de polițist, asta deși încasează salariu de la MAI.

„Eu trebuie să fac gimnastică, nu să lucrez ceea ce am făcut în ultima vreme. Mi se pare destul de greu să stau în picioare atât de mult, fără odihnă. A fost ok pentru mine pentru că nu am intervenit de multe ori. Colegii erau foarte bine instruiţi, eu a trebuit doar sa supraveghez şi să stau lângă ei. Categoric m-am temut. Cred că fiecare dintre noi ne gândium şi când mergem la cumpărături să ne protejăm, toţi ne gândim la un risc de a ne îmbolnăvi. Da, chiar mă gândeam (să nu se infecteze – n.r.). Acum sper să fiu bine şi cu tendonul, referitor la sănătate. Nu am renunţat niciodată, e vorba despre sănătate, nicio altă problemă nu a fost“, a declarat Larisa Iordache la Digi 24.

Citește și: Mircea Lucescu susține că a refuzat un post la Beșiktaș