Ana-Maria Popescu, aflată în autoizolare, încearcă să se adapteze situaţiei

Scrimera Ana-Maria Popescu, fostă Brânză, medaliată cu aur cu echipa de spadă a României la JO de la Rio de Janeiro, a afirmat, pe pagina sa oficială de Facebook, că încearcă să se adapteze situaţiei după nouă zile de izolare acasă. Ea nu prezintă niciun simptom al coronavirusului. Mai multe spadasine asiatice au fost testate pozitiv la COVID-19 în urma Cupei Mondiale de la Budapesta. La acest turneu final a participat şi scrimera română.

„Oameni buni, vă mulţumesc pentru gânduri şi mesaje. Sunteţi minunaţi. Dragi jurnalişti, vă mulţumesc pentru interes. Sper ca acesta să rămână la cote înalte şi când această criză va fi istorie. Și ne vom întoarce plini de elan în competiţii. Mă simt foarte bine şi încerc să mă adaptez situaţiei“, a scris sportiva română în mesajul său.

„Înainte de fiecare asalt îmi stabilesc un plan. Îmi cunosc adversarii de multă vreme şi i-am tot studiat. Aşa că ştiu cum să abordez fiecare luptă. Cu toate acestea, de multe ori, oricât de bun ar fi planul meu, adversarul nu răspunde aşa cum mă aştept. Și atunci nu-mi rămâne decât să mă adaptez. Da, acum ne luptăm cu un adversar ‘venit de nicăieri’ pe care reuşim pas cu pas să-l desluşim. Dar lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Tocmai de aceea, în aceasta perioada, cuvântul de ordine pentru mine este ADAPTARE“, a adăugat campioana olimpică.

„Am momente când aș vrea să ies la plimbare“

Cum toate competiţiile au fost suspendate pentru o perioadă de 30 de zile, spadasina încearcă să îşi adapteze antrenamentul şi să se menţină în formă. Antrenorul Gabriel Ghiţă îi trimite zilnic programul de antrenament.

„Sunt deja în a 9-a zi de stat în casă. Trebuie să recunosc faptul că mai am momente când aş vrea să ies la plimbare. Dar îmi este pur şi simplu ruşine să mă plâng de acest lucru, atâta timp cât sunt oameni a căror datorie este să meargă şi să se expună în fiecare zi pentru a ne fi nouă bine! Recunoştinţa şi apreciere pentru voi toţi. Mulţumim!“, a transmit Ana-Maria Popescu, citată de Agerpres.





„Mă laud că am început să gătesc zilnic“

Scrimera îşi ocupă timpul gătind, citind şi … pictând, după cum mărturiseşte.

„În restul timpului… pot deja să mă laud că am început să gătesc zilnic (adică să-i stau în picioare d-lui Popescu) şi stiva de cărţi de pe noptieră începe să scadă drastic (m-aş bucura să ştiu ce citiţi voi în această perioadă), am scos trusa de pictură de la naftalină şi am realizat că nu m-a lovit vreun talent ascuns între timp, dar măcar mă relaxează.

Am o casă curată şi geamuri care sclipesc (abia aştept să plouă), am toate hainele ordonate (de aproape îmi e milă să mai scot vreun tricou ca să nu le deranjez), am limitat accesul la internet/telefon (şi n-am murit din asta). Plus, mai sunt atâtea şi atâtea lucruri de făcut. Acum să nu înţelegeţi că mi-aş dori în vreun fel să se prelungească nebunia asta, dar încerc doar să îmi ocup timpul şi să rămân pozitivă. Bineînţeles, acasă! Rămâneţi cu bine! Aveţi grijă de voi şi de oamenii dragi“, a conchis Ana-Maria Popescu.

Din concurs, direct în autoizolare

Un număr de 18 scrimeri români, 8 spadasine şi 10 spadasini, şi 6 tehnicieni intră în autoizolare după ce au participat în perioada 6-8 martie la Cupa Mondială de la Budapesta. Acolo mai mulţi sportivi au fost testaţi pozitiv la coronavirus, potrivit unui comunicat dat publicităţii, vineri, de Federaţia Română de Scrimă.



La feminin am fost reprezentaţi de: Ana-Maria Popescu (locul 17), Greta Vereş (16), Amalia Tătăran (98), Bianca Benea (110), Alexandra Predescu (141), Claudia Naboiu (144), Adela Danciu (189), Raluca Sbârcia (208).

La masculin au evoluat: Mario Perşu (locul 122), Adrian Dabija (127), Adrian Ciprian Szilagyi (183), Alin Sbârcia (218), Lucian Ciovică (247), Liviu Dragomir (249), Alin Mitrică (257), Mihail Oprea (268), Victor Vîlceanu (275), Daniel Gavriluţ (286).