Pugilistele de la SCM Craiova au participat, în perioada 23-28 februarie 2020, la Buzău, în Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, la Cupa României de box feminin pentru cadete, junioare, tineret și senioare.

Șase dintre sportivele antrenate de Ion Dragomir și Dora Mustățea au obţinut medalii, după ce au avut mai multe prestaţii de lăudat.

Eugenia Anghel (cat. 48 kg – senioare) şi Sivia Meltzer (cat. 43 kg – tineret) au obţinut medaliile de aur, în timp ce Angelica Broncea a cucerit medalia de argint, la categoria 69 kg – senioare. Ultimele, dar nu cele din urmă sunt Mădălina Nicolae, Carla Brocea şi Elena Roberta Pantelică. Acestea au terminat concursul pe locul al treilea şi au obţinut bronzul la categoriile de 51 kg, 48 kg şi 57 kg.

Ion Dragomir: Am început anul competiţional cu brio

Rezultatele obţinute la Buzău i-au mulţumit pe cei doi antrenori ai fetelor de la SCM Craiova. Ion Dragomir consideră că elevele sale au început cu dreptul în noul an competiţional şi s-a arătat optimist pentru Campionatul Naţional, care va avea loc în această vară.

„Suntem mulţumiţi de rezultatele obţinute, atât eu, cât şi colega mea, Dora Mustăţea. Amândoi lucrăm împreună cu fetele şi cu băieţii. Bineînţeles, era loc de mai bine. Am confirmat încă o dată că avem sportive bune, care au performat şi la Cupa României şi la naţională. Am avut pentru prima dată două cadete participante oficial la o asemenea competiţie. Pot spune că medaliile de bronz se puteau tranforma în argint, dar suntem optimişti pentru Campionatul Naţional, care va avea loc în vară”, a declarat Ion Dragomir, antrenor SCM Craiova.

„Au fost aproximativ 165 de sportive din toată ţara şi pot spune că am început anul competiţional cu brio. Am participat cu şase fete, am obţinut şase medalii. Este un lucru bun pentru sportul naţional, craiovean, cât şi pentru clubul SCM Craiova”, a adăugat Ion Dragomir.

