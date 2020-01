Finala Campionatului Național de Drift va avea loc, anul acesta, pe Transalpina, în Pasul Urdele. Anul trecut o etapă a competiției a fost găzduită de Rânca. De data aceasta, organizatorii, în frunte cu Romanian Drift Community (RoDrift), au anunțat că sezonul 2020 din Campionatul Național de Drift va avea cinci etape.

Prima etapă va avea loc în București și finala va fi găzduită de cea mai înaltă șosea din România. Marea finală din 2020 va avea loc pe 19-20 septembrie pe Transalpina, mai exact în Pasul Urdele, cel mai înalt punct rutier al României, la 2.145 de metri. Din 2015, Campionatul Național de Drift este organizat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Acesta atrage sute de piloți din România și Europa de-a lungul celor cinci ani de competiție. Campionatul Național de Drift arage, an de an, tot mai mulți piloți. Transalpina este șoseaua care îi pune cel mai mult la încercare pe conducătorii auto amatori sau profesioniști. Tot anul acesta, Rânca și Transalpina vor găzdui o nouă etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă.