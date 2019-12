Marian Drăgulescu și-a împodobit bradul de Crăciun cu…medalii!

Marian Drăgulescu este posesorul unui brad extrem de valoros! Cel mai medaliat sportiv aflat încă în activitate și-a împodobit pomul de Crăciun cu cele mai dragi medalii adunate în carieră! Drăgulescu păstrează un loc special pentru medalia de aur pe care speră să o cucerească la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

31 de medalii la competițiile majore, Campionate Europene, Mondiale și Jocuri Olimpice, și un total de peste 200 de trofee a adunat Marian Drăgulescu în toată cariera sa. Titlul olimpic este singurul care îi lipsește din palmares.

“M-am gândit că nimeni nu a împodobit bradul și cu medalii, pe lângă globuri și panglici și luminițe, așa că am zis să fiu eu primul. Am pus medaliile cele mai apropriate sufletului meu. Cea mai dragă este medalia de aur cucerită la sol la Campionatele Europene de la Cluj, din 2017, are un loc fruntaș aici. Imediat lângă o să vina o medalie foarte importantă pentru mine, medalia de aur de la JO Tokyo” – Marian Drăgulescu, multiplu campion mondial la gimnastică.

Și-a îndeplini dorința din copilărie

În vârstă de 39 de ani, Marian Drăgulescu și-a îndeplinit anul acesta o dorință din copilărie.

“Asta este noua mea achiziție. Din copilărie mi-am dorit să am un trenuleț care să meargă în jurul bradului și anul acesta mi-am luat. Ajung la Tokyo cu el!” – Marian Drăgulescu, multiplu campion mondial la gimnastică.

32 de ani de carieră

Marian Drăgulescu este cel mai medaliat gimnast român din istorie. Vicecampionul olimpic de la Atena, din 2004, își amintește cu nostalgie de începuturile carierei sale, o carieră ce se întinde pe nu mai puțin de 32 de ani.

Marian Drăgulescu și-a bradul său medaliat

“Nu mă așteptam să ajung atât de departe în gimnastică, mai ales că la început a fost mai mult o joacă. Începutul carierei nu a fost tocmai ușor, am schimbat trei antrenori până la vârsta de 14 ani. Abia de la 15 ani, când am ajuns la lotul de juniori, mi-am dat seama că pot ajunge foarte departe în acest sport. La lotul de juniori am pus baza elementelor pe care le-am învățat în gimnastică, acolo m-am antrenat cu Nicușor Pascu, pentru care o să-i fiu recunoscător toată viața. De la lotul de juniori au început sa vină medaliile și performanța. De la primul meu campionat european de juniori am venit cu patru medalii acasă, atunci am început să ma gândesc la podiumul de la Jocurile Olimpice” – Marian Drăgulescu, multiplu campion mondial la gimnastică.

Are un palmares impresionant

Marian Drăgulescu este triplu medaliat la Jocurile Olimpice, toate cele trei medalii fiind obținute la ediția de la Atena, din 2004: bronz la sărituri și cu echipa, dar și un argint la sol. La Campionatele Mondiale a cucerit nu mai puțin de opt medalii de aur și două de argint, în vreme ce la Campionatele Europene a câștigat zece medalii de aur, șase de argint și două de bronz. Marian Drăgulescu va bifa la Tokyo cea de-a cincea participare la Jocurile Olimpice, după edițiile de la Sydney 2000, Atena 2004, Beijing 2008 și Rio 2016.