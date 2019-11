Voleibalistele nu au întâmpinat probleme cu CSS Turda

Echipa feminină de volei SCM „U” Craiova a obținut sâmbătă dimineață încă o victorie importantă în noul sezon al Diviziei A2 Vest. Voleibalistele Lui Lucian Zlotea s-au revanșat pentru eșecul din runda precedentă, de la Târgu Mureș și au învins formația CSS Turda cu scorul de 3-0 (25-17, 25-12, 25-22). A fost a patra victorie din cinci posibile pentru gruparea craioveană.

Chiar dacă au început mai greu primul set și au fost conduse cu 6-1, „leoaicele” au recuperat rapid și s-au impus în cele din urmă la o diferență de 8 puncte, 25-17.

În actul secund a existat o singură echipă pe teren. SCM „U” Craiova a condus ostilitățile încă de la primul punct și și-a adjudecat setul la o diferență notabilă, 25-12. Lucian Zlotea a introdus pe teren și jucătoarele mai tinere, iar acest lucru s-a văzut în ultimul act. Jucătoarele de la Turda au avut șansa să se distanțeze puțin pe tabelă, dar, la fel ca și la începutul partidei, trupa din Bănie a recuperat din handicap pe final. S-a încheiat 25-22 pentru gruparea din Bănie, care a acumulat 12 puncte în clasament.

Pentru această partidă, tehnicianul Craiovei, Lucian Zlotea, a folosit următorul lot: Sutan, Brabete, Andreescu, Matei, Truță, Manuc, Rizan, Zlotea, Constantinescu, Marciu.

„Experiența a făcut diferența”

La finalul jocului cu CSS Turda, antrenorul Craiovei, Lucian Zlotea, s-a arătat mulțumit de prestația elevelor sale. De asemenea, acesta consideră că experiența a avut un cuvânt de spus în acest meci.

„A mers foarte bine serviciul, dar mai puțin în ultimul set, când s-a văzut și pe tabelă. Mă așteptam să fie un meci mai greu. Nu am mai făcut greșeli ca în meciul de la Mureș, iar acest lucru mă mulțumește. Putem spune că experiența a făcut diferența. Niciodată nu mi-au plăcut greșelile de începătoare și de aceea mă enervez când văd astfel de erori. Dacă vrem să ne luptăm cu echipe mai tari, orice minge contează. În setul al treilea am făcut mai multe modificări și, chiar dacă scorul era strâns pe final, nu am vrut să schimb. Doar așa putem evolua”, a declarat tehnicianul Craiovei, Lucian Zlotea.

În următoarea etapă, SCM „U” Craiova va primi vizita formației Sighetu Marmației.

Articol scris de Tibi Cocora

Poate te interesează și: Politehnica, următoarea ţintă a handbaliştilor