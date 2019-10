Craiova are doi campioni la box după participarea de la Brăila

Campionatele Naţionale de Box Juniori, desfăşurate în intervalul 7-13 octombrie, la Brăila, au fost prolifice pentru cele două cluburi ale Băniei.



Camen a strălucit la Brăila

SCM Craiova se poate lăuda cu o medalie de aur, una de argint şi două de broz. Cea mai strălucitoare a fost adjudecată de Luis Florin Camen, la categoria 50 kg. Din păcate, elevul lui Ion Joiţa a întâlnit în finală un coleg de club, pe Dragoş Stamin, „argintul“ antrenorilor Ion Dragomir şi Dora Mustăţea.



„Camen este un boxer de lot naţional şi consider că rezultatul a fost normal. Florin este elev la LPS ‘Petrache Trişcu’ şi vreau să le mulţumim profesorilor de acolo, pentru că fără ajutorul dânşilor nu am fi ajuns aici“, a comentat maestrul Ion Joiţa, pentru GdS.

„Am mai avut patru sportivi, pe Narcis Jancu (48 kg), Andrei Nistor (52 kg), Ionuţ Cristinoiu (60 kg) şi Nae Gheorghe (54 kg), dar, din păcate, ei nu au reuşit să se impună. Cred că puteam obţine mai mult, dar momentan trebuie să ne mulţumim cu atât“, a mai sous Joiţa.



Medaliile de bronz de la SCM Craiova au fost obţinute de Filip Rafailă (categoria 60 kg) şi Daniel Solomon (70 Kg).



„Rafailă şi Solomon au avut trei meciuri până la medaliile astea. Se puteau obţine şi rezultate mai bune. Filip a pierdut în faţa unui sportiv de la Dinamo, iar Solomon cu unul de la Reşiţa, de la clubul lui Francisc Vaştag, dar acolo am fost defavorizaţi. M-am luat un pic la ceartă cu arbitrii, însă per total suntem mulţumiţi, pentru că avem un procentaj bun. Am participat cu trei sportivi şi am luat medalii cu toţii“, a explicat antrenorul Ion Dragomir, pentru GdS.

CSM Craiova se laudă cu Daniele Dumitru

La rândul său, CSM Craiova şi-a adjudecat o medalie de aur şi una de broz. Aurul a fost câştigat de Daniele Dumitru la categoria +80 kg şi asta nu l-a surpris deloc pe maestrul Marcel Sârba.



„Dumitru Daniele este multiplu campion naţional şi european, câştigător de patru ori al Cupei României. A avut trei meciuri: pe primul l-a câştigat prin abandon, apoi nu s-a prezentat adversarul şi pe ultimul l-a câştigat la puncte, într-o finală cu un băiat de la Bacău. Eu am mai mers cu Eduard Bărbulescu, dar el nu a reuşit să urce pe podium la 63 kg. A câştigat un meci prin abandon, dar după a pierdut în faţa unui băiat în Olt, campionul de anul trecut. A fost un an foarte bun pentru noi, la toate categoriile, dar trebuie să facem eforturi ca să-i păstrăm pe aceşti copii, pentru că ni-i i-au cluburile puternice din ţară“, a declarat maestrul Marcel Sârba, pentru GdS.



Celălalt antrenor al CSM Craiova, Constantin Cucu, a obţinut un bronz prin Costin Ilie, la 54 kg, şi trei locuri cinci, prin Răzvan Trancă (75 kg), Cătălin Şeicariu (63 kg) şi Robert Trancă (80 kg).

„Prima zi a fost cea mai satisfăcătoare, pentru că am învins un dinamovist şi un băcăuan, adică cele mai tari cluburi. Trancă a pierdut la decizie la preferinţă în semifinale la un sportiv de la Piteşti, el putea să iasă campionul României, dar asta este. Eu nu o să dau niciodată vina pe arbitri. Sunt foarte mulţumit de evoluţia copiilor mei“, a spus Constantin Cucu, pentru GdS.



Acesta va fi prezent în această săptămână la Campionatul Naţional de Senior, găzduit de Târgu Mureş (15-19 octombrie), cu trei sportivi: Victor Popescu (62 kg), Robert Costin (75 kg) şi Robert Nicolae (81 kg).