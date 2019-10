Feroe – România 0-3 / Tătărușanu: Sunt foarte odihnit

Portarul naționalei României, Ciprian Tătărușanu, a fost pus pe glume la finalul meciului cu Insulele Feroe, câștigat cu 3-0.

„Este o victorie importantă, după un meci dificil, la care sincer ne aşteptam. Am ratat mult în prima repriză, dar e bine că am marcat şi am câştigat. Nu am avut cine ştie ce intervenţie. A fost o ocazie normală a lor, nu ştiu cum s-a văzut la televizor. Suprafaţa de joc ne-a dezavantajat, nu suntem foarte obişnuiţi“, a spus Tătăruşanu, la Pro TV.

Acesta a explicat forma bună pe care o are la echipa naţională prin prisma faptului că nu evoluează la echipa de club.

„Nu este uşor să nu joci la echipa de club. Pentru mine este o situaţie nouă, dar a fost decizia antrenorului şi nu am făcut altceva decât să o respect. Vin cu poftă la echipa naţională…ce pot să spun, sunt foarte odihnit“, a menționat Tătărușanu.

