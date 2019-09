Eugenia Anghel şi-a adjudecat un nou titlu la box

Săptămâna trecută, staţiunea Eforie Nord a găzduit Campionatul Naţional de Box Feminin, la startul căruia s-au aflat 180 de sportive. Aşa cum era de aşteptat, competiţia a fost abordată şi de cluburile din Bănie, respectiv SCM Craiova şi CSM Craiova. Ambele au contabilizat multe medalii şi au demonstrat că aici este un pol important al pugilatului.

SCM a dat o campioană naţională

Cea mai frumoasă medalie obţinută pe malul Mării Negre a fost adjudecată de Eugenia Anghel, legitimată la SCM Craiova. „Jenica“, aşa cum îi spun prietenii, a cucerit aurul la categoria 48 kg, secţiunea senioare.



„Jenica a ieşit pentru al doilea an consecutiv campioană naţională. Ne mândrim cu ea!“, a spus antrenorul Ion Dragomir, vorbind şi în numele secundului său, Dora Mustăţea.



SCM Craiova a înregistrat apoi patru medalii de bronz, după cum urmează: Mădălina Nicolae (48 kg senioare), Angelica Broncea (69 kg senioare), Elena Roberta Pantelică (57 kg junioare), Georgiana Broncea (70 kg junioare).



De menţionat că SCM Craiova a mai avut două locuri întâi la copii, prin Carla Ştefania Broncea (40 kg) şi Silvia Meltzer (38.500 kg), dar aceste rezultate au fost în afara concursului.



„Adăugăm medaliile astea pe panoplia clubului şi remarcăm că am trecut de cifra 13. Sunt mulţumit de aceste rezultate. Urmează Campionatul Naţional de juniori de la Brăila, peste două săptămâni şi sperăm să venim cu medalii şi de acolo“, a comentat Ion Dragomir.

Cucu, la un pas de obiectivul autoimpus

La rândul său, CSM Craiova a participat cu foarte multe sportive şi a avut parte de multă recunoştinţă.



Antrenorul Constantin Cucu a participat cu 11 pugiliste. A obţinut două medalii la senioare, prin Georgiana Maria Ticoiu (argint la 69 kg) şi Georgiana Victoria Avram (bronz 64 kg). Una a venit la tineret, prin Roberta Alexandra Bărbosu (bronz la 54 kg). Şi trei la junioare: Bianca Ţamboi (bronz la 46 kg), Alexandra Drăguţ (bronz la 50 kg) şi Dorina Mihael Minov (bronz la 52 kg). La cadete au fost tot trei, toate de bronz. Acestea au fost adjudecate de Rihana Gabriela Cuşmereanu (38,5 kg), Maria Alexandra Mihart (52 kg) şi Ana Andreea Odină (56 kg).



„Sunt foarte mulţumit. Sunt foarte aproape de a-mi atinge obiectivul, acela de a depăşi numărul de medalii de anul trecut. Atunci au fost 13, iar acum vreau să fie cel puţin 14. Şi sunt şanse foarte mari, pentru că urmează campionatul naţional de juniori, pe 7 octombrie la Brăila. Apoi la seniori, tot în octombrie, la Târgu Mureş“, a spus Cucu, pentru GdS.

Sârba, uşor nemulţumit

La rândul său, celălalt antrenor al CSM Craiova, Marcel Sârba, a venit şi el cu două medaliate, doar că a fost uşor nemulţumit de deciziile arbitrilor. Una dintre medalii a fost de argint, la cadete, prin Filipoiu Alexandra (38,5 kg), respectiv una de bronz, prin junioarea Andreea Smarandache (60 kg).



„Alexandra a încheiat pe doi, dar în finală putea să o dea câştigătoare şi pe ea foarte bine, pentru că a fost un meci strâns. A fost 3-2 pentru fata de la Ploieşti. Mă încântă această sportivă, pentru că este la primul an de cadeţi şi la anul voi putea conta din nou pe ea aici. Într-o lună şi jumătate, două, a învăţat foarte multe şi rezultatul este bun. La Andreea, lucrurile au stat puţin altfel şi am fost foarte supărat. În semifinale a boxat cu o fată de la Steaua Bucureşti, a lui Adrian Lăcătuş, pe care a bătut-o, toată lumea a văzut, dar numai arbitri au dat-o învingătoare. Am şi avut o discuţie cu Lăcătuş, dar am trecut peste asta, pentru că el era organizatorul. Aşteptăm viitoarele provocări din acest an“, a declarat Marcel Sârba, pentru GdS.

