Toamna a venit cu multe provocări pentru iubitorii culturismului şi fitness-ului din România. Recent, Federaţia de specialitate a organizat două mari competiţii. În speţă „Miss & Mister Fitness“, la Reghin, respectiv Cupa României, la Drobeta Turnu Severin. La startul celor două concursuri s-au prezentat şi sportivii de la CS Gladiator Gym Craiova. Au fost însoţiţi şi supervizaţi de antrenorii Costel Torcea şi Cristi Firică. Aceştia sunt totodată şi selecţionerii loturilor României. Aşa cum era de aşteptat, rezultatele au fost foarte bune. A declarat-o inclusiv maestrul Torcea, un tehnician greu de mulţumit.



„Sunt un antrenor foarte pretenţios şi nu mă voi schimba niciodată, dar sportivii s-au comportat extraordinar, peste aşteptările mele. S-a văzut că duritatea mea şi a lui Cristi Firică din pregătire, dar şi metodele noastre au dat rezultate. Toate acestea nu s-ar fi întâmplat fără acordul sportivilor şi a familiilor acestora. Familiile au un rol foarte important“, a punctat Costel Torcea, într-un interviu acordat GdS.

Opt medalii la Reghin

Costel Torcea a explicat cum au stat lucrurile la Reghin (30 – 31 august). Acolo a reuşit să-l „activeze“ şi pe Florentin Corbeanu, un sportiv revenit în competiţie după circa 30 de ani.



„Pentru culturismul şi fitnesul din România a început o perioadă foarte solicitantă, cu multe competiţii. Toamna a debutat cu un concurs foarte popular şi anume „Miss şi Mister Fitness“. A fost organizat de preşedintele federaţiei, sub tutela internaţională a IFBB-ului. Micuţul club Gladiator a fost reprezentat de nouă sportivi, care au obţinut rezultate foarte bune. Adina Ivaşcu a intrat la Bikini Senioare, chiar dacă ar fi trebuit să concureze la Masters. A obţinut medalia de argint. Un puşti de 16 ani, Alberto Şerban, în care îmi pun speranţe pentru viitor, a concurat la juniori la o disciplină grea, Men’s Psihique, şi a luat argintul. A concurat şi la seniori şi a luat bronzul. Adrian Mateiţă a fost şi el la primul concurs. A ieşit pe locul 4 la Men’s Psihique Seniori (în culturism şi fitness punctează primele şase locuri – n.r.). L-am avut la primul concurs şi pe Adrian Neţoiu, care a luat medalia de bronz la Men’s Psihique.

Ar mai fi Liviu Tudoran, care a luat medalie de bronz tot la Men’s Psihique Seniori. Asta deşi el ţinteşte forma cea mai bună mai târziu, pentru un alt concurs. Florin Bădescu, un tânăr din Severin, a luat medalie de argint. După aceea au intrat în competiţie cei de la Masters, veteranii. Avem un sportiv, Ionuţ Corovie, care se pregăteşte cu mine de doar opt luni. A progresat fantastic şi s-a ales cu o medalie de bronz. Bucuria mea cea mare este legată de faptul că a revenit în competiţii, după aproape 30 de ani, fostul campion de juniori Florentin Corbeanu. El a reuşit să obţină medalia de aur la Reghin. Fiind prieteni foarte buni din tinereţe a fost mai uşor să-l conving, mai ales că el s-a ţinut de antrenamente şi a văzut că este o atmosferă frumoasă în cadrul echipei noastre“, a explicat maestrul Torcea.

Încântat de interesul autorităţilor din Severin

A urmat Cupa României (6-7 septembrie), iar coordonatorul tuturor loturilor naţionale ale României a apreciat interesul şi implicarea autorităţilor locale din Severin în organizarea de competiţii de culturism şi fitness.



„Menţionez de la început că această ediţie de Cupa României a fost organizată de Federaţie împreună cu Primăria Severin. Se pare că au prins gustul cei de acolo, după ce anul trecut au găzduit Campionatul Balcanic. Am înţeles că vor să facă o tradiţie prin organizarea Cupei. Asta cu toate că în Severin nu există niciun club afiliat. Au însă câţiva sportivi foarte buni, o parte dintre ei fiind legitimaţi la noi, iar o parte la Mediaş. Dacă îşi vor face un club care să reprezinte oraşul Severin şi-l vor afilia ar fi minunat. Este un lucru de apreciat pentru cei de acolo. Pentru cei de la noi din oraş nu există interes, iar noi ne descurcăm fiecare cum putem. E drept că nici nu am plâns la uşile cuiva, dar nici nu se sesizează nimeni să vină alături de acest sport. Ca să revin la Cupă, competiţia de la Severin a fost o mare reuşită. Asta se datorează relaţiei foarte frumoase pe care autorităţile din Severin o au cu membrii Federaţiei. Eu am fost doar în calitate de selecţioner şi de antrenor al clubului Gladiator. Menţionez că Firică s-a ocupat de partea sportivă“, a explicat Torcea.

Alte opt medalii „culese“ de pe malul Dunării

Referitor la partea sportivă, CS Gladiator Gym Craiova a contabilizat alte rezultate notabile: şapte de aur şi una de argint.



„La Severin a trebuit să fac câteva modificări în grila de participare. A fost o competiţie puternică şi creşte valoric de la an la an. Gladiator a început competiţia cu cel mai mic membru, cu Alberto Şerban. A intrat la Juniori Mici, la 70 kg, categorie mai mare, şi a obţinut medalia de aur. Am riscat puţin cu el şi l-am băgat şi la Juniori Mari, iar acolo a avut adversari chiar şi de 23 de ani. Unii dintre ei erau medaliaţi atât la Campionatele Naţionale, cât şi la întreceri internaţionale. Spre surprinderea noastră, Alberto a obţinut tot locul 1. O figură foarte frumoasă a făcut-o severineanul Florin Bădescu. La Cupă s-a prezentat într-o formă mult mai bună decât la Reghin. S-a impus la categoria lui, Men’s Psihique 1,74 metri, luând medalia de aur.

Apoi a intrat pe scenă Adina Ivaşcu, fata noastră din Severin. A concurat la Senioare, dar la Body Fitness, categoria ei favorită. După o luptă foarte puternică a luat medalia de aur. Am omis-o pe Narcisa Bivolaru, campioana României de anul trecut şi la senioare, şi la junioare. Ea şi-a adjudecat medalia de aur la Bikini Junioare. La Seniori am avut doi competitori: Mateiţă s-a clasat pe locul 6, iar Adrian Neţoiu a ieşit pe locul 4. După aceea a trebuit să intre în luptă veteranii. La Masters am avut trei competitori: Victor Popa, Florentin Corbeanu şi Ionuţ Corovie. Primii doi au luat medalii de aur, iar Corovie a obţinut argintul. Menţionez că l-am avut alături de noi, ca de fiecare dată, pe Petre Popa. Îi mulţumim din suflet că este atent cu sportivii, fiind un împătimit al culturismului“, a spus explicat Torcea.

Vin alte provocări importante

„Gladiatorii“, şi nu numai, nu vor slăbi ritmul de antrenamente, ci vor „lupta“ şi mai tare cu „fiarele“.



„Având în vedere că peste trei săptămâni urmează două campionate naţionale foarte puternice, vom trage tare. Asta pentru că pretenţiile noastre sunt foarte mari. Este vorba despre Campionatul Național de Seniori, din 27-28 septembrie, de la Braşov. Apoi Campionatul Naţional de Juniori și Masters, care va avea loc între 4 şi 6 octombrie, la Sibiu. Pentru mine şi Firică sunt foarte importante. Se apropie Mondialele şi trebuie să definitivăm loturile naţionale. Ar fi o mare bucurie ca lotul naţional să cuprindă şi sportivi din Craiova“, a menţionat Torcea.



Multiplul campion naţional şi european a punctat că va reveni şi el în competiţii odată cu naţionalele de la Sibiu:

„Am luat o pauză cam mare, dar la Sibiu voi intra şi eu în competiţie. Sunt două motive pentru care voi concura. În primul rând i-am promis lui Cristi, aşa cum mi-a promis şi el că va face după accidentarea gravă soldată cu două operaţii complicate. Apoi pentru că anul viitor mă aşteaptă competiţii multe şi puternice la nivel mondial şi intenţionez ca la cei 55 de ani să scot maximum. La Sibiu voi merge să obţin al nu ştiu câtelea titlu de campion şi, bineînţeles, să fiu alături de sportivii mei“.

Federaţia a obţinut, din nou, organizarea Mondialului de juniori

Costel Torcea ne-a dezvăluit că este încântat de modul în care au decurs lucrurile în acest an din punct de vedere al organizării reuşite de către Federaţie şi a venit şi cu o veste bună pentru împătimiţii culturismului din România.



„Trebuie să remarc că Federaţia a făcut nişte eforturi foarte mari în această vară şi au organizat un cantonament la mare cu o bună parte dintre membrii lotului naţional. A fost o reuşită, am beneficiat de nişte condiţii foarte bune şi am luat pulsul fiecărui sportiv. Dacă ne uităm în urmă, remarcăm cu uşurinţă progresul făcut de actuala conducere, atât privind popularizarea acestor discipline sportive, cât şi ajutorul dat sportivilor. Mai mult, preşedintele Gabriel Toncean a reuşit să facă din nou o treabă extraordinară şi să vină cu o mare surpriză. Dacă în 2017 a adus Campionatul Mondial de Juniori şi Masters în România, în 2018 a obţinut Cupa Mondială, acum a reuşit să câştige organizarea Campionatului Mondial de Juniori din 2020. Asta pune o presiune foarte mare pe toată conducerea Federaţiei, dar şi pe noi ca selecţioneri. Trebuie să creăm nişte loturi competitive la toate disciplinele, astfel încât să nu dezamăgim“, a încheiat Costel Torcea.