Patru medalii de aur și cinci de bronz au obţinut sportivii clubului CS Universitatea Craiova la Campionatele Sud-Est Europene de Orientare şi la Moldova Open. Aproape 500 de sportivi au luat startul în Moldova la aceste competiţii, care s-au desfăşurat în perioada 22-25 august şi au constituit etape de World Ranking Events. Competiția a inclus: probele de sprint desfășurate la Orhei, distanţă lungă, ştafetă şi distanţă medie, desfăşurate în zona Horodca.



De menţionat că în Campionatul Sud-Est European au participat sportivi din: Bosnia, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Moldova, România, Serbia, Slovenia şi Turcia. Alături de aceştia au alergat în World Ranking Events şi sportivi din Belgia, Finlanda, Letonia, Ungaria, Hong Gong, Ucraina şi Rusia.



Delegația de sportivi de la CS Universitatea Craiova, care a performat la aceste competiţii, este compusă din: Andra Anghel – campioană sud-est europeană la senioare în proba de lungă distanţă, Veronica Minoiu – triplă campioană sud-est europeană Masters în probele de sprint, distanţă medie şi distanţă lungă, Roman Ciobanu – cu trei medalii de bronz obţinute la seniori în probele de sprint, lungă distanţă şi ştafetă, Daniel Barkasz – medaliat cu bronz în proba de ştafetă seniori alături de Roman Ciobanu şi Ionuţ Zincă, şi nu în ultimul rând Mihai Mirea – două medalii de bronz la sprint şi distanţă medie în probele juniorilor III la Moldova Open.

Minoiu, mulţumit

Antrenorul secţiei de orientare a CS Universitatea Craiova, Emilian Minoiu, a declarat că rezultatele îl mulţumesc, dar nu pe deplin, şi a punctat că la viitoarele provocări de pe plan intern aşteaptă mult mai multe medalii.



„Raportat la pregătirea specifică pe care am făcut-o în acest an, pot spune că sunt mulţumit. Cu câteva antrenamente specifice în zone asemănătoare Campionatelor Sud-Est Europene rezultatele puteau fi şi mai bune. Mai avem de susţinut trei etape şi terminăm sezonul competiţional. Săptămâna viitoare, urmează Campionatele Naţionale cu probe de sprint, distanţă medie şi lungă şi ştafetă, adică probele pe care le-am avut acum. În octombrie avem şi Campionatele Naţionale de noapte şi ştafetă şi terminăm sigur cu noi medalii în acest an. Intermediar mai avem o etapă de sprint parc – oraş. În afara sportivilor mai sus menţionaţi, vor mai intra în cursă Mihai Ţânţaru, Ovidiu Muţiu, Marinela Piringiu, probabil Bianca Stamate. Sperăm să adunăm mai multe medalii decât acum“, a declarat profesorul-antrenor Emilian Minoiu, pentru GdS.