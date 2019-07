Închizătorul Alex Mateiu s-a declarant fericit că Universitatea Craiova a câștigat după 25 de ani pe terenul lui Dinamo și speră să pună punct ghinioanelor și la FCSB și Botoșani.

„Sper ca domnul Neagoe să fie bine. Sper să ne întâlnim cu bine în Craiova. O să trecem peste perioada asta mai grea și e bine că am câștigat. Cu noroc, cu greu, dar e important că am câștigat și mergem mai departe. Mă bucur că nu am primit gol în meciul ăsta. Sunt fericit că am câștigat după 25 de ani pe terenul lui Dinamo. Cred că urmează FCSB-ul, că și acolo nu am mai câștigat de mult timp acolo, și la Botoșani, că de 5 ani nu putem să batem acolo, incredibil. Asta aștept“, a spus Mateiu, la Digi Sport.

Optarul Științei a vorbit și despre confruntarea de joi, din Europa League, cu Honved.

„Am înțeles că Honved este o echipă agresivă, bună, dar sperăm să marcăm acolo și să trecem de turul doi. Suntem favoriți și nu avem nicio scuză să nu trecem în turul trei“, a declarant Mateiu.