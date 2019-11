Beneficiile postului pentru sănătate

Fie că este vorba despre postul Paștelui, al Crăciunului ori de zilele de miercuri și vineri, obiceiul postului există încă în România.

În afară de importanța religioasă pentru unii oameni, postul este bun pentru corp deoarece oferă multe beneficii dacă este ţinut într-o manieră corectă și sănătoasă.

Potrivit teologilor, postul are două aspecte: unul trupesc şi altul sufletesc, spiritual, ceea ce corespunde postului extern şi postului intern, care constituie o unitate.

Ce este postul alimentar?

Postul este conceput, de obicei, ca o alimentaţie din care sunt excluse carnea, produsele de origine animală şi alcoolul. Principala lui acţiune este cea de purificare, de odihnire a anumitor organe din corp, de uşurare a unor procese şi schimburi interne. Postul nu trebuie în nici un caz să fie forţat, impus din afară, ci este bine să constituie un act firesc, natural.

Beneficiile postului terapeutic

Se consideră că postind o zi pe săptămână îi oferim organismului un timp minim pentru regenerare şi purificare. Un post de trei zile ne debarasează corpul de toxine şi curăţă sângele, unul de cinci zile iniţiază procesul de vindecare şi de refacere a sistemului imunitar. Pe toată durata postului se recomandă să se consume măcar 1,5 litri pe zi, pentru evitarea deshidratării şi a blocajului renal. Postul este recomandat şi în cazul bolilor infecţioase în fazele acute, deoarece energiile organismului, nemaifiind orientate către procesul de digestie (care canalizează o mare parte din acestea), sunt folosite în procesul de apărare contra microorganismelor.

Beneficiile mentale şi emoţionale ale postului

Postul conferă claritate şi putere de concentrare şi poate deveni un instrument benefic în această perioadă. Eficienţa acţiunilor de zi cu zi creşte în mod semnificativ, iar performanţele intelectuale sunt amplificate. Postul conferă un sentiment de flexibilitate şi mai multă energie.

Multe persoane obişnuite cu postul găsesc această activitate de ajutor în momentele în care au nevoie de un impuls de energie pentru un proiect important sau un termen de predare. Cu toate acestea, nu este recomandat să se ţină post înaintea unui eveniment important dacă nu vă cunoaşteţi reacţiile. Trebuie să vă asiguraţi că nu vă veţi confrunta cu dureri de cap, asociate procesului de detoxifiere.

Beneficiile spirituale ale postului

Un alt beneficiu al postului este faptul că ne încurajează să ne concentrăm atenţia spre interior, să ascultăm şi să devenim mai atenţi. Şi acel timp petrecut în tăcere, doar cu noi înşine, ne va permite un mai mare sentiment de apropiere cu divinitatea şi cu propria fiinţă.

Postul întăreşte sistemul imunitar

Un studiu realizat de cercetătorii de la University of Southern California sugerează că postul impulsionează celulele stem să producă noi celule albe în sânge, care luptă cu infecţiile. În plus, ei consideră că postul are efecte pozitive în întărirea sistemului imunitar. Oamenii de ştiinţă au descoperit că postul prelungit reduce enzima PKA, care este asociată cu procesul de îmbătrânire şi cu un hormon care creşte riscul de apariţie a cancerului şi a tumorilor. Studiul a fost efectuat pe un grup de voluntari care au ţinut post timp de două sau patru zile consecutiv, pe o perioadă de şase luni.

Postul înseamnă curăţare, detoxifiere şi îndepărtarea cauzelor care provoacă boli. Aşadar, cee ce este benefic pentru sănătatea noastră spirituală se dovedeşte util şi pentru sănătatea noastră fizică.