12 noiembrie – Ziua mondială de luptă împotriva pneumoniei

Pneumonia este cel mai mare ucigaș infecțios de copii din lume, care infectează un copil la fiecare 39 de secunde. Cu toate acestea, pneumonia rămâne o boală neglijată. A fost numită „o cauză globală fără campioni”. Vestea bună este că Inițiativa Stop Pneumonia și Coaliția Every Breath Counts – și-au unit forțele pentru a lupta cu această epidemie uitată, potrivit stoppneumonia.org.

Înfiinţată în 2009, la iniţiativa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Ziua mondială de luptă împotriva pneumoniei („World Pneumonia Day”) este marcată, în fiecare an, la 12 noiembrie. În acest an, Ziua mondială de luptă împotriva pneumoniei are loc în timpul unei pandemii globale, care creşte dramatic decesele cauzate de pneumonie din cauza COVID-19 şi din alte cauze.

Până la apariţia noului coronavirus, pneumonia era una dintre principalele cauze ale deceselor la copiii sub cinci ani, în ciuda faptului că este uşor de prevenit şi de tratat. Persoanele care trăiesc în comunităţile sărace prezintă cel mai mare risc de a face pneumonie, menţionează sursa citată. Pneumonia rămâne cea mai importantă boală infecţioasă în cazul adulţilor şi al copiilor: în 2019, şi-au pierdut viaţa 2,5 milioane de persoane din cauza pneumoniei, din care 672.000 de copii.

În pandemie, fără tratment pot muri până la 2,3 milioane de copii



În plină pandemie, se estimează că întreruperea serviciilor medicale poate provoca până la 2,3 milioane de decese suplimentare la copii – 35% din cauza pneumoniei şi septicemiei nou-născuţilor. Multe ţări din Africa, Asia şi America Latină, care se luptă cu povara COVID-19 şi cu decesele cauzate de pneumonia infantilă, vor avea nevoie de strategii eficiente pentru a le combate pe amândouă. Investiţiile în prevenirea infecţiilor (măşti, distanţare socială, spălarea mâinilor etc.), precum şi diagnosticul şi tratamentul îmbunătăţit (cu oximetrie a pulsului şi oxigen) pot salva vieţi în timpul pandemiei.



Cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva pneumoniei, autorităţile sanitare mondiale fac apel la guverne şi la factorii implicaţi să se asigure că efortul masiv de control al pandemiei contribuie la reducerea pe termen lung a infecţiilor respiratorii şi a deceselor atât în rândul copiilor, cât şi al adulţilor. Guvernele naţionale trebuie, de asemenea, să se asigure că tehnologiile COVID-19 sunt redistribuite şi integrate în sistemul de sănătate odată ce pandemia dispare.



Raportul de progres privind pneumonia şi diareea din anul 2018 a constatat că sistemele de sănătate din 15 ţări, care reprezintă 70% din pneumonia globală şi decesele prin diaree la copiii sub cinci ani, nu iau măsurile adecvate astfel încât copiii cei mai vulnerabili să aibă acces la serviciile de prevenire şi tratament.



Vaccinurile pneumococice conjugate

La nivel global, pneumonia şi diareea au cauzat împreună aproape unul din patru decese care au avut loc la copiii sub cinci ani, în 2016. Raportul, lansat înaintea celei de-a zecea zile mondiale anuale de luptă împotriva pneumoniei, la 12 noiembrie 2018, de către International Vaccine Access Center (IVAC) de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, descrie eforturile de combatere a pneumoniei şi diareei în 15 ţări cu cel mai mare număr de decese cauzate de aceste boli.

Potrivit OMS, vaccinurile pneumococice conjugate sunt aprobate pentru imunizare în vederea prevenirii bolilor invazive, a pneumoniei la sugari şi copii, de la 6 săptămâni de viaţă până la 5 ani. Peste 99% din decesele provocate de pneumonie sunt înregistrate în ţările în curs de dezvoltare, unde accesul la serviciile medicale şi tratamente nu este posibil pentru mulţi copii.



OMS şi UNICEF au elaborat o strategie în Planul Integrat de acţiune globală pentru prevenirea şi controlul pneumoniei şi diareei (GAPPD).

În România 900 de copii mor anual de pneumonie

Societatea Română de Pediatrie (SRPED) a tras un semnal de alarmă asupra incidenţei ridicate a acestei boli în România, deoarece, în anul 2010, 29% dintre cazurile de mortalitate infantilă, la categoria de vârstă 0-5 ani, au fost provocate de această boală. Societatea Română de Pediatrie recomandă vaccinarea copiilor împotriva pneumococului şi Haemophilus Influenzae tip B (Hib), iar ca măsuri de protecţie:

alăptarea exclusivă în primele şase luni şi o alimentaţie echilibrată până la vârsta de cinci ani;

spălarea pe mâini şi accesul la apă curată şi mijloace sanitare.

În România, în fiecare an, mor în jur de 900 de copii din cauza pneumoniei. Pneumonia este o boală infecţioasă a ţesutului pulmonar, produsă de diverse virusuri, bacterii sau fungi.