Transplantul de fecale i-a adus moartea

Prima persoană care a murit în urma unui transplant de fecale este un bărbat în vârstă de 73 de ani. Acesta a dezvoltat o infecție fatală cu bacterii rezistente la antibiotice care se aflau în proba de scaun a donatorului.

Știrile despre moartea bărbatului au apărut în iunie, potrivit www.livescience.com. El a fost unul dintre cei doi pacienți aflați în studii clinice separate, care s-au îmbolnăvit după ce au primit transplanturi fecale de la același donator, a raportat Science Live.

Ambii pacienți au dezvoltat infecții cu o tulpină de Escherichia coli sau E. coli, care au demonstrat rezistență la diferite tipuri de antibiotice. Detalii despre moartea bărbatului au fost descrise într-un nou studiu publicat pe 30 octombrie în The New England Journal of Medicine.

Cei doi pacienți au fost participanți la studiile clinice desfășurate la Spitalul General din Massachusetts (MGH). Ei au primit transplanturi de fecale sub formă de pilule care au fost făcute în noiembrie 2018.

Transplantul de microbiote fecale, tratament experimental pentru Clostridium difficile

Transplantul de microbiote fecale (FMT) – cunoscut în mod obișnuit drept „transplant de poop“ sau transplant de fecale – apare ca un tratament experimental eficient pentru Clostridium difficile, sau C. dif, o infecție intestinală bacteriană care poate pune viața în pericol. În intestinele cu diversitate microbiană epuizată, transplanturile de fecale stimulează diversitatea cu perfuzii microbiene provenite din microbiomul intestinal al unei persoane sănătoase, distilate din probe de scaun și administrate sub formă de clismă sau pastilă orală.

Dar FMT este, de asemenea, testat ca o metodă de restabilire a diversității microbiene intestinale pentru afecțiuni care nu sunt cauzate de C. dif. Cele două studii clinice efectuate la MGH au testat impactul FMT asupra problemelor de microbiom asociate cu boala hepatică și eficacitatea FMT preventivă înainte de transplanturile de celule stem.

Pacientul a dezvoltat frisoane la opt zile după ce a primit ultima doză de FMT

La opt zile după ce pacientul în vârstă de 73 de ani a primit ultima doză de FMT, a dezvoltat febră și frisoane și a prezentat „stare mentală modificată“, potrivit studiului. Starea lui s-a agravat rapid. Bărbatul a făcut septicemie, un răspuns imun extrem la infecții care provoacă inflamații în organism și leziuni ale organelor. El a murit două zile mai târziu, cu dovezi ale unei tulpini rezistente la antibiotice de E. coli în sângele său.

Celălalt pacient care s-a îmbolnăvit de FMT, un bărbat în vârstă de 69 de ani, a fost, de asemenea, testat pozitiv pentru tulpina rezistentă la medicamentul E. coli. Cu toate acestea, infecția sa a răspuns la tratamentul cu antibiotice. În cele din urmă, el a fost pronunțat „stabil clinic“, au scris cercetătorii în studiu.

Cazul bărbatului reprezintă rezultatul unor coincidenţe nefericite. Pe de o parte, vorbim despre condiţia sa medicală care a făcut ca organismul acestuia să nu poată răspunde în mod corespunzător unei infecţii, pe de altă parte sunt foarte puţine şanse ca în sistemul unui adult sănătos să se afle o tulpină de E. coli. Abia în luna ianuarie a anului 2019, autorităţile americane au reglementat analizarea mostrelor folosite în transplanturile de materii fecale pentru patogeni rezistenţi la antibiotice.