Un medicament pentru paraziţi intestinali, identificat ca potenţial tratament pentru un cancer de piele

Un medicament împotriva paraziţilor intestinali, utilizat încă din anii 1950, ar putea avea un rol esenţial în tratamentul carcinomului cu celule Merkel, una dintre cele mai rare şi agresive forme de cancer. Un studiu recent a demonstrat, în modele preclinice, că acest compus poate inhiba creşterea tumorilor şi poate inversa caracteristicile agresive ale acestui tip de cancer de piele, oferind o direcţie promiţătoare pentru dezvoltarea de noi terapii.

Studiul a fost coordonat de cercetători de la University of Arizona Cancer Center, iar rezultatele au fost publicate în Journal of Clinical Investigation–JCI.

Carcinomul cu celule Merkel este un cancer neuroendocrin rar, dar cu evoluţie rapidă, fiind de trei până la cinci ori mai letal decât melanomul. Rata de răspuns la tratamentele actuale prin chirurgie, radioterapie şi imunoterapie este limitată, punând în evidenţă imperativul dezvoltării unor terapii sigure, eficiente şi aplicabile la scară largă.

Ultimele date arată că incidenţa carcinomului cu celule Merkel este în creştere. Chiar dacă este o formă rară de cancer, acesta reproduce multe dintre mecanismele altor tipuri tumorale, a explicat dr. Megha Padi, cercetătoare în cadrul U of A Cancer Center şi conferenţiar la U of A College of Science.

Pyrvinium pamoate, un medicament aprobat de autorităţile de reglementare din domeniul sănătăţii încă din 1955 pentru tratamentul oxiurilor (paraziţilor intestinali), a demonstrat anterior potenţial antitumoral în mai multe tipuri de cancer, printre care cel de sân, colorectal, pancreatic şi vezical. Este pentru prima dată când acest compus este studiat în modele de carcinom cu celule Merkel.