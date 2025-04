De ce fac AVC tinerii care nu par să aibă probleme de sănătate

La persoanele cu vârsta sub 50 de ani, factorii de risc tradiţionali – precum hipertensiunea arterială, fumatul, obezitatea şi dislipidemia (creşterea colesterolului şi a trigliceridelor) – rămân principala cauză asociată cu accidentele vasculare cerebrale (AVC) ischemice cu cauză necunoscută (criptogenice). Însă un studiu internaţional a constatat că şi factori de risc netradiţionali – cum ar fi migrena cu aură, afecţiunile hepatice sau renale cornice sau neoplaziile – contribuie semnificativ, crescând riscul de AVC cu până la 70% pentru fiecare factor suplimentar.

De asemenea, factori de risc specifici sexului feminin, cum ar fi complicaţiile de sarcină sau diabetul gestaţional, au fost identificaţi ca reprezentând un risc major, în special la femeile tinere. Aceste rezultate sugerează că prevenţia AVC la adulţii tineri ar trebui să includă o evaluare completă a factorilor metabolici, hormonali şi neurologici, nu doar a celor cardiovasculari tradiţionali.

Un studiu publicat săptămâna aceasta în revista Stroke arată că incidenţa unui AVC ischemic (cauzat de un cheag de sânge) este în creştere în rândul persoanelor cu vârsta între 18 şi 49 de ani, în special ca urmare a creşterii numărului de accidente vasculare de cauză necunoscută în rândul celor fără factori de risc clasic precum hipertensiunea, fumatul, obezitatea, dislipidemia sau diabetul zaharat de tip 2.

Specialiştii subliniază importanţa investigaţiilor amănunţite după un prim AVC, pentru prevenirea recurenţei.

„Până la 50% dintre accidentele ischemice la adulţii tineri nu au o cauză clară, iar incidenţa este mai mare în rândul femeilor. Pentru o prevenţie eficientă, este esenţială evaluarea riguroasă, de rutină, a factorilor de risc atât tradiţionali, cât şi netradiţionali”, a explicat dr. Jukka Putaala, medic neurolog la Helsinki University Hospital (Finlanda).

Cercetătorii au analizat datele a peste 1.000 de persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani din 13 ţări europene (vârsta medie fiind 41 de ani). Jumătate dintre participanţi suferiseră un AVC ischemic criptogenic, iar ceilalţi nu aveau antecedente de AVC.

Scopul analizei a fost evaluarea factorilor de risc tradiţionali şi netradiţionali asociaţi cu un risc crescut de AVC ischemic criptogenic.

Participanţii au fost înscrişi în studiul SECRETO (Searching for Explanations for Cryptogenic Stroke in the Young: Revealing the Triggers, Causes, and Outcome), desfăşurat în perioada noiembrie 2013 – ianuarie 2022 în 19 centre clinice din 13 ţări europene: Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Ţările de Jos, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia şi Marea Britanie.

Studiul a investigat:

12 factori de risc tradiţionali (hipertensiune, fumat, obezitate);

10 factori de risc netradiţionali (migrenă cu aură, boli renale cronice, boli hepatice, cancer);

5 factori specifici femeilor (precum diabetul gestaţional sau complicaţiile sarcinii).

Citește continuarea aici.