Câtă proteină ar trebui să consumăm și de ce

Apetitul pentru proteine este în creștere. Un sondaj recent arată că până la jumătate dintre adulți și-au crescut consumul de proteine anul trecut. Căutările pentru alimente bogate în proteine s-au dublat din 2024, potrivit The Telegraph.

Claire Thornton-Wood, dietetician înregistrat și purtător de cuvânt al Asociației Britanice de Dietetică, spune că majoritatea adulților de talie medie primesc suficiente proteine din dieta normală.

Ce nivel de proteină recomandă specialiștii

„Recomandarea este ca majoritatea oamenilor să consume 0,75g de proteine per kilogram de greutate corporală”, afirmă ea. „Oricine peste 50 de ani ar trebui să țintească spre aproximativ 1g per kilogram de greutate corporală, deoarece absorbția scade odată cu vârsta. Oricine face exerciții de forță ar trebui să țintească între 1,2 g și 2 g per kg de greutate corporală”.

Aceasta înseamnă că o persoană de 76 kg ar trebui să consume 57 g de proteine pe zi, iar o persoană de 63 kg ar trebui să consume 48 g.

Cum obținem echilibrul potrivit

O dietă normală, sănătoasă, cu proteine distribuite între mese ar trebui să fie suficientă. De exemplu, un mic dejun cu terci și lapte oferă aproximativ 14 g de proteine, un sendviș cu ton și porumb cu jumătate de conservă de ton și pâine cu semințe oferă 26 g, iar un piept de pui cu legume la cină oferă 35 g. O gustare cu un pumn de nuci oferă încă 7 g de proteine.

„Primiți și cantități mici suplimentare pe parcursul zilei din legume, lapte în băuturile calde și chiar din gustări precum ciocolata și biscuiții”, adaugă Thornton-Wood.

Există riscuri dacă avem un nivel prea mare de proteine?

Proteina este un nutrient esențial găsit în întregul corp, nu doar în mușchi, ci și în oase, piele, păr și în orice alt țesut. Formează enzimele care creează reacții biochimice și hemoglobina care transportă oxigenul în sânge. Există puține riscuri în a consuma prea multe proteine în sine. De fapt, o analiză realizată de Universitatea Harvard, care a urmărit 130.000 de persoane timp de până la 32 de ani, a constatat că procentul de calorii din aportul total de proteine nu a fost legat de mortalitatea generală sau de cauze specifice de deces.

În schimb, cercetările indică faptul că forma în care vine proteina (pachetul proteic) mai degrabă decât cantitatea este mai probabil să facă o diferență pentru sănătate.

De exemplu, o dietă bogată în proteine care se bazează pe carne roșie poate conține, de asemenea, niveluri ridicate de grăsimi saturate, în timp ce o dietă bazată pe pudre și batoane va include probabil multe ingrediente procesate.

Prea multă proteină animală ar putea duce la inflamație în corp

Cercetătorii de la Universitatea din Navarra, Spania, au raportat că anumite surse de proteine de origine animală ar putea cauza niveluri mai ridicate de inflamație decât alimente precum leguminoasele, nucile și fasolea.