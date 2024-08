Trei semne că ai lipsă de vitamine

Vitaminele ajută la funcționarea optimă a tuturor sistemelor organismului uman. Cu toate acestea, aportul inadecvat sau capacitatea scăzută a organismului de a absorbi vitamine poate duce la o lipsă a acestora în corp. Acest lucru poate duce la o serie de simptome care variază ca severitate.

O dietă bine echilibrată și hrănitoare are multe beneficii, dar reversul medaliei este faptul că o dietă lipsită de nutrienți poate provoca diverse simptome neplăcute sau chiar efecte adverse grave.

Sângerarea gingiilor

Periajul prea dur al dinților, dar și anumite afecțiuni din sfera stomatologică pot fi cauzele sângerării gingiilor. Totuși, o altă cauză a sângerării de la nivelul gingiilor poate fi o dietă lipsită de suficientă vitamina C. Această vitamină joacă un rol important în vindecarea rănilor și în imunitate și în plus are rol antioxidant, ajutând la prevenirea deteriorarii celulelor.

Deoarece corpul uman nu produce vitamina C singur, singura modalitate de a menține nivelul adecvat al acesteia este prin intermediul alimentației. Deficitul de vitamina C este rar la persoanele care consumă suficiente fructe și legume proaspete.

O altă consecință foarte rară, dar gravă a deficienței severe de vitamina C este declanșarea bolii numită scorbut, care slăbește sistemul imunitar, mușchii și oasele și te face să te simți obosit și lipsit de energie.

Alte semne comune ale deficienței de vitamina C includ apariția ușoară a vânătăilor, vindecarea lentă a rănilor, pielea uscată, dar și sângerări nazale frecvente, aparent fără motiv.

Păr și unghii fragile

O multitudine de factori pot cauza păr și unghii fragile. Una dintre ele este lipsa de biotină.

Biotina, face parte din complexul vitaminelor B și este cunoscută și sub denumirea de vitamina B7. Ea ajută organismul să transforme alimentele în energie.

Deficitul de biotină este destul de rar, dar atunci când apare, părul și unghiile devin fragile, subțiate sau despicate.

De asemenea, utilizarea prelungită a antibioticelor și a unor medicamente anti-convulsii reprezintă factori ce pot conduce la cantități prea scăzute de biotină în organism.

Alimentele bogate în biotină includ ouă, pește, carne, lactate, nuci, semințe, spanac, broccoli, conopidă, cartofi dulci, drojdie, cereale integrale și banane.

Adulții cu păr sau unghii fragile ar putea lua în considerare un supliment care furnizează aproximativ 30 de micrograme de biotină pe zi.

Oboseală și dureri osoase

Vara este momentul perfect să atingem nivelul optim de vitamina D în sânge deoarece această vitamină se sintetizează în corpul uman doar în prezența razelor solare. Totuși, o dată cu începutul zilelor închise de toamnă, este posibil ca această vitamină să fie nevoie să fie suplimentată, prin intermediul alimentației și/sau al suplimentelor alimentare ce o conțin.

Dacă te simți obosit, prezinți dureri osoase sau slăbiciune musculară, acestea pot fi simptome care să indice un deficit de vitamina D. În plus, persoanele în vârstă prezintă un risc mai mare de a avea deficit de vitamina D.



Această vitamină este importantă pentru sănătatea sistemului osos, nervos, pentru mușchi și nu în ultimul rând pentru menținerea unui sistem imunitar eficient.

Puteți găsi vitamina D în alimente precum pește gras (somon, macrou), uleiuri din ficat de pește, produse lactate fortificate, suc de portocale, lapte de soia sau în suplimentele alimentare cu vitamina D.

Concluzie

Deși simptomele pe care le prezentați pot părea că indică o anumită problemă de sănătate ce ar putea fi rezolvată cu un simplu supliment alimentar, este important să discutați cu un profesionist din domeniul sănătății înainte de a începe orice tratament nou. Aceștia vă pot oferi recomandări importante, personalizate stării de sănătate proprii.

