Alimente care pot duce la umflarea picioarelor

Umflarea picioarelor și gleznelor este o afecțiune medicală cunoscută sub numele de edem și apare atunci când se acumulează lichid în țesuturi. Dacă vă confruntați cu acest tip de umflături în mod regulat, este important să știți despre rolul pe care l-ar putea juca dieta.

Picioarele umflate sunt o problemă care provoacă disconfort. În multe cazuri, dieta joacă un rol semnificativ în apariția edemului.

Edemul afectează cel mai frecvent picioarele

Există multe cauze diferite ale edemului, spune dr. Nancy Bono, DO, președintele catedrei de medicină de familie de la New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine.

„Edemul afectează cel mai frecvent picioarele, dar poate fi prezent și în alte părți ale corpului”, explică Dr. Sulagna Misra, MD, BCMAS, medic de medicină integrativă și fondatorul Misra Wellness.

Una dintre cauze este statul în picioare, prea mult timp. Și dacă stați prea mult timp jos vă puteți confrunta cu această problemă.

Dr. Bono spune că alte cauze ale edemului includ sarcina, anumite medicamente (cum ar fi antihipertensivele, medicamentele antiinflamatoare și hormonii), reacțiile alergice și alte probleme de sănătate (cum ar fi insuficiența cardiacă congestivă, bolile hepatice, bolile renale și arsurile solare).

Dietele care sunt extrem de sărace în proteine pot provoca edeme

Dr. Misra spune că dietele care sunt extrem de sărace în proteine pot provoca edeme. Acest lucru se datorează faptului că atunci când cantitatea de proteine din sânge este scăzută, apa poate părăsi vasele de sânge și se poate conecta în țesuturi, ceea ce provoacă apoi umflături.

„Atunci când proteinele sunt restricționate – ca în anumite tipuri de malnutriție, boli hepatice sau renale – se produce o reducere a presiunii osmotice, AKA „concentrația de apă” sau a presiunii plasmatice „oncotice”. Acest lucru face ca lichidul să nu fie păstrat acolo unde ar trebui în mod esențial și să fie colectat în alte zone. Observăm adesea acest lucru în zonele în care hrana este rară sau proteinele sunt rare”, explică Dr. Misra, conform parade.com.

Alimente care pot provoca edem

O dietă bogată în alimente procesate, în special sodiu, poate provoca, de asemenea, edeme. Acest lucru se datorează faptului că consumul de prea multă sare crește cantitatea de lichid din organism, în afara celulelor. Acest dezechilibru determină organismul să rețină sodiul și lichidul, ceea ce cauzează apoi edemul.

Pâine și paste făinoase

Pentru unele persoane, alimentele făcute cu făină albă (cum ar fi pâinea și pastele) pot provoca edem. Acest lucru, spun medicii, se întâmplă în special dacă cineva are intoleranță la gluten. Atunci când o persoană cu intoleranță la gluten consumă alimente cu gluten va avea inflamații în organism, care pot duce apoi la edem.

Zahărul

Alimentele și băuturile bogate în zahăr, pot provoca edem. Zahărul provoacă inflamații în organism. Ghidurile dietetice pentru americani pledează pentru menținerea zahărului la mai puțin de 10% din totalul caloriilor zilnice consumate. Asta înseamnă că, dacă consumați în medie 2.000 de calorii pe zi, mai puțin de 200 de calorii ar trebui să provină din zahăr. Unele sucuri au zahăr adăugat. Zahărul adăugat în suc poate provoca inflamație, care poate duce apoi la umflături.

Carnea procesată

Alimentele bogate în sodiu pot provoca umflături. Mezelurile, spre exempu, sunt consumate frecvent, dar trebuie evitate. Ghidurile dietetice pentru americani recomandă menținerea sodiului sub 2.300 miligrame în fiecare zi. Un sandviș spre exemplu, care conține carnea, brânză și pâine, reprezintă o masă bogată în sodiu.

Alimentele prăjite

Medicii recomandă să eliminați din dietă tot ce este prăjit. Sodiul și grăsimile saturate din alimentele prăjite pot provoca inflamații.

Citeşte şi: Demenţa afectează 55 de milioane de oameni