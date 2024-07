Catastrofa educației încă tabu în România: 90%  dintre tinerii nu au cunoștințe despre infecțiile cu transmitere sexuală și 52% dintre cei între 16 și 18 ani fac sex neprotejat 

În luna iulie 2024, în cadrul Programului naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate al Ministerului Sănătăţii este implementată campania „Informează-te! Implică-te! Alege soluţia potrivită pentru tine!”. Campania este „dedicată promovării sănătăţii reproducerii”, anunță Direcția de Sănătate Publică (DSP) Dolj. Ea urmărește educarea tinerilor pentru prevenirea infecțiilor și bolilor cu transmitere sexuală (ITS și BTS) a sarcinilor nedorite și utilizarea contracepției.

În acest context, o rețea medicală națională a făcut publice zilele trecute rezultatele unui studiu care indică faptul că 90% dintre tinerii români nu dețin suficiente cunoștințe pentru a identifica și pentru a se proteja de ITS și BTS. În plus 52% dintre cei cu vârste între 16 și 18 ani afirmă că fac sex neprotejat.

Într-o țară în care educația sexuală este încă un subiect tabu, avem cel mai mare procent al mamelor minore din Europa, iar tendința cazurilor de infecții transmisibile sexual este în creștere.

În 2022 s-au înregistrat cu aproape 60% mai multe cazuri de sifilis în România, față de 2021

La începutul acestui an, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) semnala o creștere a numărului de infecții cu transmitere sexuală (ITS) la nivelul Europei în 2022 vs. 2021. Organizația indica un procent cu 48% mai mare pentru cazurile identificate de gonoree, 34% în cazul sifilisului și 16% în cazurile de chlamydia.

La nivel național, datele INSP arată că, în anul 2022, s-au înregistrat cu 57,8% mai multe cazuri de sifilis față de 2021, România fiind încă una dintre țările cu incidența crescută pentru sifilis în rândul țărilor Uniunii Europene.

Peste 1 milion de infecţii cu transmitere sexuală (ITS) sunt dobândite în fiecare zi în întreaga lume, dintre care majoritatea sunt asimptomatice iniţial. Se estimează că peste 500 de milioane de persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 49 de ani au o infecţie genitală cu virusul herpes simplex. Utilizarea metodelor contraceptive (prezervativ, diafragmă) reprezintă o alegere esenţială pentru prevenirea acestor infecţii, notează DSP.

1 din 5 tineri nu știe mai mult de trei boli cu transmitere sexuală

90% dintre tinerii din România nu au suficiente cunoștințe pentru a identifica și a se proteja de infecțiile și bolile cu trasmitere sexuală, conform datelor unui studiu realizat de o rețea medicală de clinici private. Lipsa de informații cu privire la acest subiect poate constitui unul dintre principalii factori care duce la transmiterea BTS-urilor.

Atunci când le sunt solicitate informații mai detaliate pe tema bolilor cu transmitere sexuală, realitatea arată că aproximativ 20% dintre respondenți nu cunosc mai mult de 3 afecțiuni de acest tip.

Cele mai cunoscute boli cu transmitere sexuală în rândul tinerilor care declară că au auzit de acest tip de afecțiuni sunt infecția cu HIV/SIDA (91%), sifilisul (82%) și infecția cu HPV (69%). Românii cunosc așadar informații despre BTS-urile care le pot afecta viața pe termen lung, dar mai puțin despre cele mai ușor transmisibile, cum sunt chlamydia sau gonoreea, care, la rândul lor, pot avea efecte asupra sănătății. Datele din acest studiu arată că, în prezent, foarte mulți tineri încă nu dețin informații legate de infecția HPV (31%), lucru care este îngrijorător, în condițiile în care această infecție este principala sursă a cancerului de col uterin, a treia cea mai răspândită formă de cancer din România.

Totodată, concluziile studiului mai arată faptul că 15% dintre participanți nu au știut să puncteze nici una dintre simptomele bolilor cu transmitere sexuală, iar 22% consideră că dacă partenerul nu are niciun simptom, acesta nu poate avea o BTS.

Mamele adolescente, victime ale ignoranței și nepăsării

În lipsa unor politici concrete de educație sexuală, România se confruntă cu cel mai mare număr de mame minore din Europa. Sarcinile în rândul adolescentelor au consecinţe majore asupra sănătăţii mamelor adolescente şi a copiilor acestora. Mamele adolescente cu vârsta cuprinsă între 10 şi 19 ani se confruntă cu riscuri mai mari de eclampsie, endometrită puerperală şi infecţii sistemice în comparaţie cu femeile cu vârsta mai mare.

De altfel, complicaţiile legate de sarcină şi de naştere sunt principala cauză de deces în rândul fetelor cu vârsta cuprinsă între 10 şi 19 ani la nivel global.

Naşterea la o vârstă fragedă, pe lângă posibilele complicaţii pe timpul sarcinii, implică probleme majore pentru mamă cauzate de dezvoltarea incompletă a aparatului reproducător. În plus, fenomenul are consecinţe sociale precum abandonul şcolar şi imposibilitatea financiară de a îngriji nou născutul.

Jumătate dintre tinerii de 16-18 ani fac sex neprotejat

În ciuda cifrelor catastrofale, comportamentele de risc sunt perpetuate. 52% din tinerii între 16 și 18 ani afirmă că fac sex neprotejat, conform studiului publicat săptămâna trecută.

În prezent, 1 din 5 tineri activi sexual a declarat că nu folosește nicio metodă de protecție, iar raportat la segmentul mai tânăr, 52% din tinerii între 16 și 18 ani afirmă că fac sex neprotejat.

Pe lângă măsurarea gradului de informare cu privire la bolile cu transmitere sexuală, studiul a evaluat și atitudinea și comportamentul tinerilor în raport cu acestea. Datele relevă că doar 1% dintre cei intervievați au putut identifica corect toate modalitățile prin care se pot transmite BTS/ITS.



20% dintre tineri nu cunosc efectele bolilor cu transmitere sexuală

În ceea ce privește modalitățile de protecție, mai puțin de un sfert din tinerii chestionați (22%) au menționat corect cele două modalități cheie de protecție împotriva BTS/ITS (prezervativul și abstinența).

Lipsa informării îi face pe români să subestimeze riscul infecțiilor și bolilor cu transmitere sexuală și să adopte comportamente riscante, fiind astfel mult mai expuși riscului de a transmite și partenerului BTS.

Studiul mai arată că 2 din 10 respondenți nu cunosc efectele pe termen lung ale infecțiilor și bolilor cu transmitere sexuală, iar dintre acestea, dezvoltarea riscului de cancer în zonele genitale, anale și orale este mai puțin asociată cu BTS în special de bărbați și tinerii de 16-18 ani. În plus, doar 37% dintre respondenți s-au testat cel puțin o dată pentru BTS de la începerea vieții sexuale.

Nivelul de îngrijorare cu privire la posibilitatea de a contacta o BTS este destul de scăzut, cei mai mulți având o atitudine moderat îngrijorată, respectiv 41% din target. De altfel, se pare că problema contactării BTS creează aproape la fel de multă îngrijorare (36%) ca posibilitatea apariției unei sarcini (38%), în cazul unui act sexual neprotejat.