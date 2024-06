După ambrozie, încă un aero-alergen periculos din România alertează specialiştii

Preşedinta Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică (SRAIC), prof. dr. Carmen Bunu, a declarat, miercuri, că, dacă din 2008 până acum se ştia că principalul aero-alergen în România este ambrozia, în acest an a fost depistat un alt agent extrem de periculos. Acesta este reprezentat de anumite mucegaiuri şi este cercetat de specialiştii timişoreni, datele urmând a fi puse la dispoziţia specialiştilor din întreaga Europă.

Mucegaiuri în aer, despre care medicii nu ştiau „până în momentul de faţă”

„Suntem singurul spital din România care are o reţea de monitorizare a polenurilor şi a tuturor aero-alergenelor. Dacă ştim că polenurile şi ambrozia sunt un pericol, vă semnalez că apare un alt agent extrem de periculos. Sunt o serie de mucegaiuri în aer, despre care noi nu ştiam până în momentul de faţă”, a explicat Carmen Bunu.

Ea a precizat că alergenele din aer pot fi acum identificate cu exactitate, iar de anul trecut funcţionează o aplicaţie pe telefon, Alergotel, asigurată de consorţiul de medici ai Spitalului Judeţean Timişoara, împreună cu specialiștii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara şi cu cei de la Universitatea de Ştiinţele Vieţii Timişoara, care certifică prezenţa anumitor aero-alergene.

„Fungi extrem de prezenţi în aer”

Preşedintele SRAIC a menționat că acestor agenţi alergeni li se adaugă şi foarte mulţi fungi care duc la astm cu forme destul de greu de tratat dacă nu se identifică alergenul, dar şi alte mucegaiuri care vor face tema de cercetare a alergologilor Spitalului Judeţean Timişoara, pentru a vedea impactul lor asupra sănătăţii.

„Dacă în 2008 am identificat ambrozia ca factor alergen despre care nu se ştia, iar acum ştie toată lumea, acum vă aduc la cunoştinţă că am mai identificat un inamic: aceşti fungi extrem de prezenţi în aer. Am observat de anul trecut şi se manifestă şi în acest an şi vor fi obiectul nostru de cercetare. Suntem singura echipă din zonă parte a unui proiect european, Montadap, care urmăreşte să vadă cum se adaptează un spital la o problemă de sănătate publică. Noi suntem singurul centru din acest proiect european care vede aceste probleme legate de alergii. Vom putea face măsuri de răspuns la prezenţa unui aero-alergen, pentru toată Europa”, a detaliat alergologul timişorean, citată de Agerpres.

