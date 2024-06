Ce alimente calmează arsurile la stomac

O serie de recomandări nutriționale pentru a calma arsurile la stomac sunt prezentate de către Robin Madell în articolul „Foods to Help Your Acid Reflux” și de către Jenette Restivo în „GERD diet: Foods to avoid to reduce acid reflux”. Include în alimentația ta o varietate de alimente integrale, cât mai naturale, din cât mai multe categorii.

Legume anti arsuri la stomac

Legumele sunt în mod natural sărace în grăsimi și zaharuri, dar bogate în fibre care prelungesc sațietatea. Astfel, previn supraalimentarea, una dintre cauzele arsurilor la stomac. Cartofii dulci, sparanghelul, castraveții, ardeii, morcovii, legumele cu frunze verzi (cum ar fi spanac), cruciferele (broccoli, conopidă) sunt doar câteva dintre opțiuni.

Ovăz și alte cereale integrale

O alimentație bogată în fibre s-a dovedit eficientă în prevenirea refluxului gastroesofagian. Cerealele integrale sunt mai bogate în fibre decât cele rafinate. Ovăzul, pâinea integrală, quinoa, orezul brun sunt câteva exemple de cereale benefice pentru arsurile la stomac.

Fructe non-acidice

Poți consuma orice tip de fruct pe care îl tolerezi, cu excepția citricelor (lămâi, portocale), care sunt acidice. Merele, perele, bananele, pepenele, mango, nectarinele, caisele sunt în schimb potrivite.

Carne slabă și fructe de mare

Carnea de pasăre fără piele, peștele alb, fructele de mare sunt câteva surse de proteine sărace în grăsimi, care nu exacerbează simptomele arsurilor la stomac atât timp nu sunt preparate prin prăjire.

Lactate slabe

Înlocuiește brânzeturile grase, iaurtul grecesc și laptele integral cu variante semidegresate, cum ar fi lapte de 1,5% grăsime și brânză proaspătă light.

Grăsimi sănătoase

Include în meniu cantități mici de ulei de măsline extravirgin, nuci și semințe crude (neprăjite și nesărate), avocado, pește gras.

Albuș de ouă

În timp ce gălbenușul de ou este mai bogat în grăsimi și poate agrava simptomele în cazul unor persoane, albușul poate fi consumat fără restricție. Totuși, pentru că și gălbenușul conține nutrienți cheie pentru sănătatea umană, acesta nu trebuie evitat pe termen lung. Ouăle pot fi consumate poșate sau fierte, însă prăjirea trebuie evitată.

Ceaiul de ghimbir, indicat pentru a calma arsurile la stomac

Principala sursă de hidratare trebuie să fie reprezentată de apa plată. De asemenea, poți consuma infuzii de plante (cu excepția ceaiului de mentă) și supe de legume pentru un plus de lichide.

Ceaiul de ghimbir s-a dovedit util pentru calmarea arsurilor la stomac, datorită efectelor sale antiinflamatorii, potrivit surselor menționate anterior. De asemenea, acesta poate ameliora greața și alte simptome de indigestie. Ghimbirul ras poate fi adăugat și în diferite preparate culinare sau deserturi. Totuși, în cazul unor persoane, ghimbirul poate agrava simptomele.

Este important să optezi pentru tehnici dietetice de preparare a alimentelor, cum ar fi fierberea, gătirea la abur, la friteuza cu aer, pe grătar, grill sau în cuptor, fără ulei. Alimentele prăjite în ulei sunt factori declanșatori bine cunoscuți pentru simptomele refluxului gastroesofagian.