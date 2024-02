Memoria reputatului genetician Mihai Ioana, omagiată cu prilejul Zilei Bolilor Rare printr-un proiect cu elevi de liceu

În perioada 12-16 februarie, Societatea Studenților Mediciniști din Craiova și Laboratorul de Genomică Umană (LGU – UMFCV) vor implementa, cu sprijinul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, un proiect dedicat bolilor rare, dedicat memoriei regretatului genetician craiovean Mihai Ioana.

„Cum să citim Codul Genetic: o călătorie altfel în genetică și bolile rare” se desfășoară în luna februarie, în care se celebrează Ziua Internațională a Bolilor Rare. Proiectul urmărește să aducă aproape de comunitate progresele înregistrate în domeniul biologiei moleculare și principiile medicinei genomice, continuând astfel activitățile derulate în această direcție în Oltenia de către regretatul prof. univ. Mihai Ioana.

Elevii vor explora universul codului genetic

Proiectul se realizează în parteneriat cu elevii de la Colegiul Național „Frații Buzești”, Colegiul Național „Elena Cuza” și Colegiul Național „Carol I”. Liceeni vor avea, astfel, ocazia de a explora fascinanta lume a codului genetic uman prin prelegeri specializate și activități practice. Studenții și cercetătorii UMF Craiova și ai Laboratorului de Genetică Medicală îi vor conduce pe liceeni într-o călătorie captivantă în lumea ADN-ului și a eredității și le vor oferi o înțelegere detaliată a temelor abordate, precum și informații relevante despre bolile genetice rare.

Workshopurile vor avea loc marți, 13 februarie, de la ora 16.40, la Colegiul Național „Elena Cuza”, joi, 15 februarie de la ora 8.00, la Colegiul Național „Carol I” și de la ora 11.30 la Colegiul „Frații Buzești”.

Pe 16 februarie, de la ora 14.00, în Aula Magna, liceeni, studenți și cercetători vor participa la conferința „Exploring the Future of Medicine: AI-Driven Learning and Cutting-Edge Technology in Genomics Education” susținută de Daniel Salcedo (MD, MHPE), specialist în Tehnologia Educației în Statele Unite ale Americii.

Prof. univ. dr. Mihai Ioana, pionierul geneticii medicale din Oltenia

EURORDIS – Alianța Europeană a Asociațiilor de Pacienți cu Boli Rare a stabilit ultima zi a lunii februarie ca Zi Internațională a Bolilor Rare începând cu anul 2008, iar UMF Craiova dedică o săptămână de evenimente geneticii și provocărilor științifice ridicate de această fascinantă zonă medicală.

Mihai IOANA (1976-2023), absolvent al Facultății de Medicină din Craiova (2002), a implementat și a optimizat la UMF Craiova fluxuri complexe dedicate analizei secvenţei ADN-ului genomic şi a gradului de activare genică. Colaborarea cu medicii din diferite specialităţi a condus la crearea şi dezvoltarea băncii de ADN şi ADN complementar a Laboratorului de Genomică Umană. Începând cu anul 2005 profesorul Mihai Ioana a participat la peste 30 granturi de cercetare, structurale şi de dezvoltare a resurselor umane atât în calitate de director, beneficiar de burse, cât și ca membru-responsabil de componenta genetică a proiectelor.

Ca profesor, a coordonat disciplina de Biologie celulară și moleculară. În cercetare, a dezvoltat și a coordonat Laboratorul de Genomică Umană și a înființat Centrul Regional de Genetică Medicală Dolj. Ca medic în specialitatea Genetică medicală, a avut imense succese în depistarea, diagnosticarea, tratarea și recuperarea bolnavilor cu afecțiuni genetice, devenind un reper pentru comunitatea pacienților din întreaga țară.

