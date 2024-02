Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova, acord-cadru de peste 16 milioane de lei pentru medicamente

Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova bifează încă o licitație importantă prin intermediul căreia vrea să își asigure necesarul de medicamente până în anul 2027. Valoarea totală estimată a întregului contract depășește 16,6 milioane de lei, fără TVA.

După ce, de curând, aceeași unitate medicală a scos la licitație un acord-cadru pentru achiziționarea de medicamente pentru pacienții care suferă de scleroză multiplă, acum a revenit în SEAP cu un contract prin care vrea să cumpere un spectru mult mai larg de medicamente. Și de această dată este vorba despre un acord-cadru, care a fost împărțit în 318 loturi, fiecare dintre aceste fiind destinat câte unui tip de medicament. Chiar dacă denumirea unora este aceeași, medicamentele se regăsesc în loturi separate fiindcă au concentrații diferite sau tipuri de administrare diferite. Printre medicamente se regăsesc și câteva tipuri de materiale sanitare.

Cât a estimat spitalul că poate cheltui pe medicamente în trei ani

Prin acest acord-cadru, Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova vrea să se asigure că în următorii trei ani nu va avea probleme de aprovizionare cu cele 318 medicamente sau materiale sanitare pe care le-a menționat în contract. Astfel, după ce va semna contractul cu firmele câștigătoare (de obicei la un număr atât de mare de loturi sunt mai multe firme câștigătoare), unitatea medicală va putea solicita, prin contracte subsecvente, orice cantitate de medicamnete sau materiale sanitare din cele menționate în caietul de sarcini. Condiția principală este aceea ca, în timpul celor trei ani de contract, spitalul să nu solicite o cantitate de medicamente care să valoreze mai puțin de 471.950 de lei , fără TVA, dar nici mai mult de 16.629.120 de lei, fără TVA.

Care sunt cele mai costisitoare medicamente

Pe lista cu cele mai scumpe dintre medicamentele pe care le va achiziționa Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova se află Hidrolizatul de proteină din creier de porcină. Pe acesta se va plăti până la 1.433.718 de lei, fără TVA, dacă spitalul va comanda cantitatea maximă. Pe locul doi se află Manitol, pe care spitalul poate să plătească până la 1.109.250 de lei, fără TVA. Urmează un Hemopreparat din sânge de vițel care poate ajunge să coste spitalul până la 865.890 de lei, fără TVA. Clexane-ul este și el pe lista medicamentelor costisitoare. Acesta poate costa până la 854.584 de lei, fără TVA, în cei trei ani de contract.

Piracetamul este și el un medicament pe care unitatea medicală poate plăti până la 647.820 de lei, fără TVA, până la finalul acordului-cadru. Și pe acidul alfa-lipoic se poate ajunge la o sumă totală de plată care se ridică la 603.946 lei, fără TVA. Pentru acest acord-cadru, firmele de profil care vor să își depună ofertele pot face acest lucru până pe 5 martie. Vor urma etapele de evaluare, apoi, cel mai probabil până în lunile aprilie-mai, unitatea medicală va semna contractele.

Medicamente și pentru bolnavii cu scleroză multiplă de la Spitalul de Neuropsihiatrie

Așa cum am menționat mai sus, Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova mai are în curs o licitație pentru achiziționarea a două tipuri de medicamente pentru pacienții care sunt diagnosticați cu scleroză multiplă. Este vorba despre un acord-cadru, care va fi valabil timp de un an și jumătate, interval în care firma care va câștiga licitația va trebui să livreze medicamentele Ocrevus și Tysabri la solicitarea spitalului, în funcție de necesități.

Contractul publicat de Spitalul de Neuropsihiatrie are o valoare totală estimată în intervalul 316.098,28 – 6.008.870 de lei, fără TVA. Acest lucru înseamnă că unitatea medicală este obligată să cumpere medicamente pentru scleroză multiplă de minim 316.098,28 de lei, fără TVA și poate ajunge la suma maximă de 6.008.870,00 de lei, fără TVA. Desigur, acest lucru va depinde de nevoia pe care spitalul o va avea. În cazul acestei licitații, data limită până la care firmele interesate pot depune ofertele este 26 februarie.

