Care au fost cele mai “profitabile” clinici de la SCJU Craiova în 2023

Urologia şi gastroenterologia Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova au avut cele mai bune cifre în anul 2023, transmite conducerea unităţii medicale, care a realizat o analiză a “profitabilităţii” menită să identifice punctele forte şi vulnerabilităţile spitalului.

Managerul Eugen Georgescu şi directorul medical Adrian Dobrinescu spun că analiza este un punct de plecare necesar pentru îmbunătăţirea serviciilor din spital.

“Profitabilitatea, funcţionalitatea într-un spital de stat se bazează pe indicele de complexitate a cazului (ICM), cât şi pe numărul de cazuri. La nivelul anului 2023, ICM a crescut semnificativ. În schimb, numărul de cazuri contractate de la Casa de Asigurări, din punctul meu de vedere, nu este mulţumitor”, a declarat pentru GdS Eugen Georgescu.

Clinicile aflate în topul eficienţei şi “codaşele”

Clinicile care au cele mai bune cifre în acest an, cu cheltuielile sub nivelul veniturilor, au fost urologia, cu un plus de aproape 5 milioane de lei, gastroenterologia, cu un plus de 3 milioane de lei, cele trei clinici de chirurgie, cu un plus de 5 milioane de lei şi reumatologia, cu un plus de 2,2 milioane.

Cele mai puţin “profitabile” au fost clinica de cardiologie, deşi cu un număr mare de pacienţi internaţi, cu un minus de 3 milioane de lei, neurologia, medicina internă şi obstetrică-ginecologie.

“Vine întrebarea “de ce avem acest minus?”. Printre cauze se numără şi consumul mare de medicamente, costurile crescute pe laborator, cu cardiologia în top, medicina internă şi obstetrica-ginecologia. Dar iată că în acest top al cheltuielilor cu analize de laborator există şi două dintre clinicile “profitabile”, urologia şi gastroenterologia”, spune managerul SCJU Craiova.

Conducerea vrea un management “judicios” al pacientului

Concluzia este simplă, consideră conducerea SCJU. “Este nevoie de un management al pacientului foarte judicios din punct de vedere al medicamentelor, al materialelor sanitare. Există cazuri în care pacientul ar putea fi externat vineri, dar biletul de ieşire din spital se face abia luni. Or, în cele două zile de weekend, el consumă resurse”, transmite directorul medical Adrian Dobrinescu.

În privinţa materialelor sanitare, tot cardiologia este pe primul loc la consum, alături de chirurgia cardiovasculară unde esursele necesare sunt foarte mari.

“Dar, din punctul meu de vedere, trebuie puţin mai multă atenţie pe ceea ce înseamnă consum. Vorbim aici de consum fără ceea ce înseamnă banii care vin de la Minister pe programele naţionale de sănătate.

Pe programul naţional pentru ATI, de exemplu, nevoile au fost mult mai mari decât banii primiţi şi au fost acoperite din resursele spitalului.Gastroenterologia este şi ea în top 5 şi, cu toate acestea, are venituri mari şi este pe plus, cu număr mare de pacienţi”, mai adaugă managerul Judeţeanului din Craiova.

Cine sunt medicii de la “panoul de onoare”

Conducerea spitalului a realizat şi un top al medicilor care au adus cele mai mari venituri spitalului.

”Ce este remarcabil este că avem medici tineri care au adus cele mai mari venituri pe spital. După medicul Victor Raicea, de la clinica de chirurgie cardiovasculară, pe locul al doilea este un medic de la gastroenterologie de numai 37 de ani, dr. Bogdan Ungureanu. Mai avem în acest top un medic de la Chirurgie II, dr. Obleagă şi un medic de la chirurgie plastică, dr. Dragoş Popa”, a precizat Eugen Georgescu.

Conducerea spitalului intenţionează să valorifice această analiză pentru o strategie de îmbunătăţire a serviciilor şi condiţiilor oferite de unitatea medicală. După sărbători, managerii intenţionează să creioneze o strategie pentru a eficientiza activitatea SCJU, urmând să organizeze o şedinţă de consiliu care va reuni toţi şefii de secţie.