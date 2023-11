Cum a afectat Ordonanţa austerităţii activitatea SCJU Craiova

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei austerităţii, mai mulţi directori ai spitalelor din ţară s-au plâns că au rămas fără bani şi că activitatea riscă să intre în blocaj, însă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Craiova, apocalipsa prognozată de unele cadre medicale nu pare să fi ajuns. Cel puţin asta susţine directorul financiar al unităţii medicale, care spune că spitalul s-a aliniat la noul context şi că nu există sincope în privinţa comenzilor pentru medicamente şi nici în ceea ce priveşte plata personalului.

Este sau nu blocaj la SCJU Craiova?

La spitalele Bagdasar Arseni şi Marius Nasta din Bucureşti, managerii spuneau acum două săptămâni că nu au bani de salarii. Ba chiar că în conturile unităţii nu mai au decât câteva sute de lei. Pe 14 noiembrie, într-o scrisoare deschisă, mai mulţi medici de la SCJU Craiova spuneau că duc lipsă de medicamente şi de personal.

GdS a contactat conducerea spitalului pentru a afla în ce măsură a fost acesta afectat de intrarea în vigoare a ordonanţei. Am discutat atât cu şeful biroului de resurse umane, în legătură cu situaţia angajărilor, şi cu directorul financiar, pentru a afla dacă există un blocaj economic.

„Ne-am aliniat ordonanţei”

Gabriela Tănasie, directorul financiar de la SCJU Craiova, spune că de la 1 noiembrie unitatea medicală s-a aliniat noilor articole, care prevăd tăierea investiţiilor pentru reparaţii curente, furnituri, birouri, pregătire profesională şi consultanţă.

„Comenzile lunare pentru medicamente sunt în jur de 1,2 milioane lei, pentru materiale sanitare in jur de 1,3 milioane, incluzând şi oxigenul, pentru care plătim aproximativ 350.000 lei pe luna. Reactivii mai costă şi ei un milion. Dar nu avem sincope. Singurele mici interferenţe apar când sunt în procedură de achiziţie anumite produse care conform legii nu pot fi luate, dar ne descurcăm cu sponsori”, a precizat aceasta.

Probleme cu banii de la Casa de Asigurări

Cu toate astea, sunt probleme cu banii de la Casa de Asigurări.

„Prost stăm cu banii de la casă. Din contractul efectuat, am primit 67% din suma de bani pe care spitalul trebuia sa o primească la nivelul lunii septembrie şi 51% în octombrie. Au justificat ca nu au bani”, a spus directorul financiar.

„Ne-am descurcat pentru că am avut nişte rezerve”, a precizat managerul Eugen Georgescu, care spune că nu se poate vorbi e o blocare a activităţii spitalului. „

„Am încercat să strângem suruburile , dar am şi făcut comenzi. Comenzile se fac lunar şi la medicamente şi la reactivi. Utilităţile sunt în termen, salariile se dau la timp”, a completat Gabriela Tănasie.

Spitalul poate scoate angaja doar pe posturile aprobate prin memorandum

În privinţa situaţiei personalului, Carmen Ungurenuş, şef serviciu resurse umane, a explicat că măsurile fiscale au dus la desfiinţarea posturilor de şefi de birou, dar şi cu mai puţine angajări.

„Se desfiinţează birourile, care devin compartimente, şi a funcţiei şef de birou, care va fi personal de execuţie”, a menţionat aceasta. „Posturile vacante pentru personalul TESA şi muncitori se desfiinţează”, a adăugat.

Cum ordonanţa care prevede suspendarea concursurilor de angajare este în vigoare până la data de 31 decembrie 2023, spitalul nu poate scoate la concurs alte posturi decât cele care au fost aprobate prin memorandumul transmis la Ministerul Sănătăţii.

Personalul medical nu s-a înghesuit la concursuri

Mai multe dintre acestea au fost deja scoase la concurs, dar nu toate s-au ocupat.

„Am avut concurs pentru chirurgia cardiovasculară, medici de ATI şi chirurgie toracică. La ATI, din trei posturi s-au ocupat doar două pentru că nu s-au înscris medicii specialişti. La fel, pentru personalul auxiliar la secţia de chirurgie cardiovasculară nu s-au ocupat toate locurile din lipsă de înscrieri”.

SCJU a scos la concurs şi un post pentru inginer de sistem informatică, după ce unicul inginer s-a pensionat. „A fost scos la concurs postul de şef birou informatică şi nu s-a prezentat nimeni. A fost scos un post de inginer sistem şi nu s-a înscris nimeni. Este un salariul mic pe funcţie de executie comparativ cu salariile din mediul IT”, a explicat Eugen Georgescu.

