Băuturi răcoritoare, uşor de făcut acasă, pentru detoxifiere

Cum ne putem detoxifia organismul hidratându-ne şi răcorindu-ne totodată? E nevoie de doar câteva minute pentru a prepara băuturi cu ingrediente naturale, sănătoase, care ne pot aduce o mulţime de beneficii.

Limonadă cu turmeric

Pune într-un blender următoarele ingrediente: 2 căni cu apă, o jumătate de cană cu cuburi de gheață, o jumătate de cană cu zeamă proaspătă de lămâie, 1-2 lingurițe de turmeric, o linguriță de miere/ sirop de arțar sau alt îndulcitor natural.

Se amestecă în blender timp de 1 minut, până ce cuburile de gheață sunt bine zdrobite. Lasă amestecul să se odihnească pentru aproximativ 30 de secunde, înainte de a-l turna în pahare. Savurează băutura de îndată şi bucură-te de beneficiile sale.

Băutură răcoritoare cu mentă

O altă băutură extrem de răcoritoare şi cu efecte antiseptice, de curăţare şi detoxifiere conţine mentă şi praf de chimion. Menta ajută la digestie, greaţă şi ameţeală.

Culege o cană şi jumătate de mentă şi pune-o într-un blender cu jumătate de cană de apă curată. Adaugă o linguriţă de pudră de chimion şi un strop de sare de Himalaya. Peste toate acestea adaugă 3-4 linguriţe de suc de lămâie.

Porneşte blenderul şi amestecă totul într-o pastă. Pasta rezultată amestec-o cu apă într-o raţie de 1/3. Apoi adaugă un îndulcitor (fără zahăr), în funcţie de preferinţă: miere, sirop de agave, stevia, amestecă bine.

Smoothie de pepene verde cu castravete

Încearcă şi un smoothie de pepene verde cu castravete. Castraveţii sunt foarte bogaţi în siliciu, iar siliciul este un foarte bun detoxifiant al aluminiului. Intoxicarea cu aluminiu este asociată cu boli neurologice şi boala Alzheimer. Siliciul ajută de asemenea la construcţia oaselor şi a ţesuturilor conective.

Pepenele verde este mult mai mult decât un desert gustos. Acesta este o sursă foarte bună de vitamina C şi antioxidanţi. De asemenea abundă în vitamina A , vitaminele B1 şi B6 şi minerale precum magneziu şi potasiu.

Tot ce trebuie să faci este să le combini. Un castravete tăiat cuburi la ¾ pepene verde, într-un blender. Pus puţin la rece se transformă într-o delicioasă băutură nutritivă şi cu efect de detoxifiere.

Limonadă

Unele lucruri nu se schimbă niciodată. Limonada a fost de secole o băutură răcoritoare în topul preferinţelor. Are efect de detoxifiere asupra ficatului si stimuleaza digestia. Singura diferenţă faţă de limonada clasică este să folosiţi un îndulcitor organic, neprocesat precum: miere, ştevia, sirop de agave . Mierea ar trebui amestecată înainte de a răci limonada.

Băutură răcoritoare cu ghimbir

Această băutură vă răcoreşte şi are şi efect antiinflamator. Ajută digestia şi are efect puternic de detoxifiere. În medicina Ayurveda, ceaiul de ghimbir este unul dintre cele mai folosite remedii.

Decojiţi ghimbirul şi apoi tăiaţi-l in felii cât mai mici, destule cât să acoperiţi fundul unui ibric cam 2 centimetri. Apoi umpleţi ibricul cu apă curată şi fierbeţi apa la o temperatură mai mică de 80 de grade. Apoi lăsaţi pentru 20 -30 de minute să se „aşeze”.

Strecuraţi băutura şi adăugati miere şi suc de lămâie proaspăt. Puneţi la rece. Puteţi folosi și ghimbir pulbere, va fi mai simplu și mai rapid de pregătit.

Ceai rece de lămâiţă

Ceaiul de lămâiţă este o băutură răcoritoare şi antioxidantă. Are de asemenea proprietăţi anticancerigene şi antifungice. Luati 3 beţigaşe de lămâiţă. Curăţaţi-le până la pulpă, tăiaţi-le bucăţele mici şi preparaţi o băutură în maniera celei de ghimbir.

